В Украине может появиться новый международный аэропорт - в Белой Церкви

13:45, 26 февраля 2018
Транспорт/Связь
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REUTERS

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Об этом говорится на сайте Министерства инфраструктуры Украины.

"Характер работ - реконструкция аэродрома; строительство перрона, мультимодального погрузочно-логистического комплекса и пассажирского терминала; строительство специальных зданий и сооружений для ведения аэропортовой деятельности; установление радиотехнического оборудования, средств посадки и светло-сигнальной системы; создание системы водоотведения, очистных сооружений; установление ограждения, сигнализации; приобретение техники и оборудования для содержания взлетно-посадочной полосы; строительство ангаров для центра техобслуживание ВС, модернизация мультимодальной инфраструктуры на основе аэропорта Белая Церковь", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ориентировочная стоимость проекта - 52 миллионов евро, а ориентировочный срок реализации - 2018-2020 годы.

"Возможные источники финансирования - из городского, областного, государственного бюджетов, частные инвесторы, льготное кредитование и/или гранты от международных финансовых организаций", - отмечают в министерстве.

Как сообщал УНИАН, ранее в Министерстве инфраструктуры Украины предложили развивать аэродромы в Гостомеле, Житомире, Нежине и Белой Церкви для лоукост-перевозок.

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Теги: #международный аэропорт Белая Церковь