В Житомире правоохранители получили новые служебные автомобили (фото)
13:47, 26 февраля 2018Транспорт/Связь
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Также Центр обслуживания подразделений ГУ Национальной полиции в Житомирской области получил автобус «Isuzu».
В Житомире правоохранители получили новые служебные автомобили / фото zt.npu.gov.ua
Сегодня в Житомире правоохранители получили новые служебные автомобили.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.
"26 февраля в Главном управлении Нацполиции Житомирщины состоялась торжественная передача новых служебных автомобилей", - сказано в сообщении.
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Так, автомобили «Skoda Rapid» и «Renault Duster», предназначенные для работы групп быстрого реагирования, было передано территориальным отделам и отделениям полиции области.
Также Центр обслуживания подразделений ГУ Национальной полиции в Житомирской области получил автобус «Isuzu».
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