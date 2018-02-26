В Житомире правоохранители получили новые служебные автомобили (фото)

Также Центр обслуживания подразделений ГУ Национальной полиции в Житомирской области получил автобус «Isuzu».

Сегодня в Житомире правоохранители получили новые служебные автомобили.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникаций Главного управления Нацполиции в Житомирской области.

"26 февраля в Главном управлении Нацполиции Житомирщины состоялась торжественная передача новых служебных автомобилей", - сказано в сообщении.

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Так, автомобили «Skoda Rapid» и «Renault Duster», предназначенные для работы групп быстрого реагирования, было передано территориальным отделам и отделениям полиции области.

Также Центр обслуживания подразделений ГУ Национальной полиции в Житомирской области получил автобус «Isuzu».