На Житомирщине для ликвидации последствий непогоды в выходные работало 104 работника и 72 механизма

В настоящее время на территории области без осадков, температура воздуха колеблется от – 12 до-17, дорожное полотно сухое, дорожные организации работают в дежурном режиме.

На Житомирщине в выходные для ликвидации последствий непогоды работало 104 работника и 72 механизма.

Об этом УНИАН сообщили в Службе автомобильных дорог в Житомирской области.

"В связи с ухудшением погодных условий в Житомирской области на протяжении минувших выходных дорожные организации боролись с последствиями непогоды круглосуточно. На дорогах общего пользования области работало 104 работника и 72 механизма, движение по дорогам обеспечено. Благодаря слаженной работе подрядных организаций удалось избежать осложнений в движении", - сказано в сообщении.

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В настоящее время на территории области без осадков, температура воздуха колеблется от – 12 до-17, дорожное полотно сухое, дорожные организации работают в дежурном режиме.

"Дорожники напоминают водителям о правилах управлением авто в экстремальных погодных условиях, ведь значительная морозная погода будет держаться до 3 марта", - отмечают в ведомстве.

Как сообщал УНИАН, в Житомирской области наблюдается холодная морозная погода.