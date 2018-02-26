НАПК вынесло предупреждение руководителю «Укрзализныци» Кравцову

Ранее СМИ сообщали о возможном конфликте интересов у нынешнего и.о. руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова.

Национальное агентство по предупреждению коррупции приняло решение о внесении предписания и.о. председателя ПАО «Укрзализныця» Евгению Кравцову.

Такое решение было принято по результатам внеплановой проверки в отношении выполнения требований закона «О предупреждении коррупции», сообщается на сайте НАПК.

В НАПК сообщили, что в рамках проверки были выявлены нарушения требований ч. 2 ст. 61, а также ч. 5 ст. 62 и ч. 1 ст. 64 Закона Украины «О предотвращении коррупции».Предписание Национального агентства по предупреждению коррупции является обязательным для исполнения. О результатах выполнения предписания должностное лицо, которому оно адресовано должно проинформировать Национальное агентство в течение десяти рабочих дней со дня его получения.

Ранее СМИ сообщали о возможном конфликте интересов у нынешнего и.о. руководителя «Укрзализныци» Евгения Кравцова, который перед переходом на работу советника генерального директора "Укрзализныци", т.е. на государственную службу сделал карьеру в юридической компании "Астерс" (г. Киев) и к началу 2014 года получил в ней статус партнера. После назначения Е. Кравцова на должность и.о. председателя ПАО «Укрзализныци», предприятие привлекло фирму «Астерс» для оказания комплексных юридических услуг.

В соответствии с ч.2 ст. 28 Закона Украины "О предотвращении коррупции" Евгений Кравцов еще до того, как "Укрзализныця" привлекла фирму "Астерс" к юридическим консультациям, должен был заявить о наличии у него конфликта интересов, однако такого уведомления не было.

Напомним, согласно контракту, который подписал Кабинет министров Украины с Е.Кравцовым его доход за год на должности члена правления УЗ составит 24 млн грн, а в качестве и. о. председателя правления - 32,5 млн грн.