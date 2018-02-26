В Украину могут зайти еще две лоукост-авиакомпании

По словам Омеляна, с одними лоукостом есть уверенность уже на 90%, с другой компанией еще так - 50 на 50%.

На украинский рынок до конца года могут зайти две лоукост- авиакомпании, сообщил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире 5 канала.

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"Я не могу об этом говорить, потому что это переговорный процесс. Но мы ждем еще как минимум две авиакомпании до конца года. С одними я уже уверен на 90%, с другой компанией еще так - 50 на 50%, - сказал он.

Также, по словам министра, в этом году могут появиться две украинские лоукост-авиакомпании.

"SkyUp в этом году, как и обещали, выходят на украинский рынок. И я надеюсь, что у нас еще есть два проекта по созданию украинских авиакомпаний в бюджетном сегменте и что они выстрелят или в этом, или в следующем году", - сказал Омелян.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля министр инфраструктуры Украины заявил, что авиакомпания Ryanair начнет полеты из украинских аэропортов "Борисполь" и "Львов" осенью этого года. Он также отметил, что официальная презентация по открытию маршрутов Ryanair будет в этом или следующем месяце. Слова министра подтвердил начальник юридического департамента по вопросам регулирования и законодательства Ryanair Юлиуш Коморек, отметив, что на данный момент согласовываются детали соглашения.