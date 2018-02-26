Ряд сетей АЗС снизили цены на автогаз

Наибольшее снижение цен - на 69 коп. за литр - наблюдалось в сети "ОЛАС".

Ряд сетей АЗС в период с 23 по 26 февраля снизили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива.

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Об этом сообщает отраслевое издание Enkorr, ссылаясь на данные «Консалтинговой группы А-95».

По данным компании, на заправках под брендом «ОЛАС» автогаз подешевел на 69 коп. - до 13,50 грн за литр.

В сетях «Авиас» и «Укрнафта» топливо подешевело на 14-17 коп. за литр – до 12,75 и 12,72 грн за литр соответственно.

Согласно сообщению, в сети Jazz Oil автогаз подешевел на 30 коп. за литр – до 11,89 грн за литр. Также цены упали в сетях AMIC, «БРСМ-Нафта», Marshal, «Нефтек», «Овис» и Mango.

Как сообщал УНИАН, на протяжении февраля наблюдался рост розничных цен на автогаз. В то же время, по данным «Консалтинговой группы А-95», с 12 по 16 февраля оптовая стоимость сжиженного газа снизилась на 360 грн до 20130 грн за тонну. После этого, с 19 января, топливные компании начали снижать розничные цены. Например, с 19 на 20 февраля автогаз подешевел на 1-40 коп. за литр.