Владелец завода, выпускающего Skoda: Украина может стать "европейским Китаем" в производстве электромобилей

06:29, 27 февраля 2018
Транспорт/Связь
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Завод нуждается в поддержке государства для успешной экспансии / Фото УНИАН

В интервью Liga.net он рассказал, что завод изучает возможность производства и поставок электромобилей и комплектующих к ним, на рынок Европейского Союза.

"Мы изучаем возможности в этой тематике", - сказал он, добавив, что о какой-то конкретике "говорить пока рано".

Читайте такжеУкраина может выйти на мировой рынок сырья для литий-ионных аккумуляторов - экспертПо его мнению, государственная поддержка позволит Украине стать "европейским Китаем" в производстве электромобилей для всего европейского рынка.

Боярин отметил, что есть два основных варианта развития и несколько комбинаций.

"Первый - создание производства электромобилей и батарей как их основного элемента. В Европе таких производств практически нет. С кем можно развивать такое сотрудничество? С европейскими, американскими брендами, которые хотят поставлять продукцию на европейский рынок. Здесь потребуются значительные инвестиции в создание новых производственных мощностей - существующие заводы нужно будет перестраивать", - сказал он.

Вторым вариантом, по словам Боярина, является сотрудничество с китайскими автоконцернами.

"Второй вариант - стать площадкой для производства китайских электромобилей, которые будут поставляться в Европу. Китай сейчас очень активно на государственном уровне развивает направление электромобилей. Через несколько лет они станут глобальными лидерами в производстве электромобилей и начнут экспансию на европейский рынок. Украина может стать полезной для них", - отметил бизнесмен.

Для начала массовых поставок новых электромобилей должна быть подготовлена зарядная инфраструктура, законодательство, отметил он.

"Мы совместно с Мининфраструктуры участвуем в подготовке стратегии развития электротранспорта для Украины. Но кроме этого нужно выработать конкретный план по ее реализации", - сказал  Боярин.

Как сообщал УНИАН, ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что иностранные инвесторы заинтересованы в производстве электромобилей в Украине.

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Теги: #производство электромобилей