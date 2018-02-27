Добраться из Киева в аэропорт «Борисполь» стало дороже

Проезд между столицей и аэропортом подорожал до 100 гривень.

Проезд в автобусах Skybus между железнодорожным вокзалом Киева «Киев-Пассажирский» и аэропортом «Борисполь» подорожал с 80 до 100 грн.

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Об этом сообщает avianews.com.

Также увеличилась цена проезда от метро Харьковская в аэропорт с 50 до 60 грн.

Согласно информации, предоставляемой в автобусах, изменение тарифа произошло с 5 февраля 2018 года.

В прошлый раз повышение цены проезда происходило год назад. С 1 января 2017 года стоимость проезда от вокзала в аэропорт «Борисполь» возросла с 60 до 80 грн, а от метро Харьковская в аэропорт — с 35 до 50 грн.

Сейчас регулярное сообщение между аэропортом Борисполь и центральным железнодорожным вокзалом Киева обеспечивают только автобусы Skybus.

Как сообщал УНИАН, 16 февраля Кабинет министров Украины поддержал строительство линии скорого железнодорожного сообщения с аэропортом "Борисполь". Для строительства этой линии необходимо около 800 млн грн, а работы планируют закончить в декабре 2018 года.

Украина в 2011-2012 годах достигла соглашений с Эксимбанком Китая о финансировании ряда проектов. Согласно условиям одного из них, для реализации национального проекта «Воздушный экспресс» Эксимбанк Китая должен был предоставить Украине кредит в размере 372 млн долл. В сентябре 2014 года руководство Мининфраструктуры заявило, что под предлогом реализации проекта «Воздушный экспресс», курируемого на тот момент главой Госинвестпроекта Владиславом Каськивым, исчезли 50 млн долл. кредита. После этого в министерстве проект в изначальном виде назвали «бесперспективным» и начали переговоры о его переформатировании.

В октябре прошлого года Прокуратура города Киева через суд добилась взыскания с коммерческой структуры «Финансовая компания «Сапфир Финанс» в пользу государства в лице Министерства инфраструктуры Украины и госпредприятия «Воздушный экспресс» более 94 млн гривен кредитных средств для реализации проекта «Воздушный экспресс».

Национальный проект «Воздушный экспресс» - это создание скоростных пассажирских перевозок между ст. «Киев-Пассажирский» и международным аэропортом “Борисполь” и развитие инфраструктуры международного аэропорта “Борисполь”.