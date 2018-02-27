Покупая локомотивы General Electric, Украина возможно будет наполнять бюджет России – СМИ (видео)

Если тепловозы пойдут из казахстанского завода, половина акций которого принадлежит российскому ЗАО «Трансмашхолдинг», то это будет означать, что и половина переплаты по контракту около 250 миллионов долларов достанутся россиянам во главе с Бокаревым, которого, кстати, в последнее время называют новым фаворитом Путина.

Государственная компания «Укрзализныця» на днях подписала с американской компаний General Electric соглашение о совместном производстве подвижного состава на сумму 1 млрд долл.

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Журналисты программы «Гроші» выяснили, что покупая эти локомотивы, наша страна вполне возможно будет наполнять бюджет Российской Федерации.

«Во-первых, аналогичная модель локомотивов, например, для Казахстана стоит 2 миллиона, для Украины - уже 4. И уж совсем удивляет в этой истории то, что покупая эти локомотивы, наша страна вполне возможно будет наполнять бюджет Российской Федерации», - говорится в сюжете.

Как отмечают журналисты, еще в 2016 году было известно, что локомотивы для Украины General Electric будет производить на своем заводе в Казахстане, которым американцы 50 на 50 процентов владеют совместно с ЗАО «Трансмашхолдинг» российского миллиардера Андрея Бокарева. Упомянутая компания находится под санкциями украинского СНБО, а сам Бокарев под санкциями Белого дома.

Украинцев заверили, что General Electric для нас будет поставлять локомотивы не из Казахстана, а с другого своего завода в штате Пенсильвания. Однако эксперты сомневаются в происхождении тепловозов, вспоминая о пенсильванском угле из Ростова и африканском с Л/ДНР.

«Если тепловозы действительно пойдут из казахстанского завода, половина акций которого принадлежит российскому ЗАО «Трансмашхолдинг», то это будет означать, что и половина переплаты по контракту около 250 миллионов долларов достанутся россиянам во главе с Бокаревым, которого, кстати, в последнее время называют новым фаворитом Путина», - говорится в сюжете.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля «Укрзализныця» подписала с американской компанией General Electric соглашение о совместном производстве подвижного состава на сумму 1 млрд долл.

Рамочное соглашение предусматривает 15-летнее партнёрство - модернизацию до 74 локомотивов, поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное обслуживание.

Локализация производственного процесса в Украине достигнет 40%, благодаря чему украинские предприятия будут вовлечены в кооперацию GE и смогут стать поставщиками товаров и услуг для GE.

В рамках реализации первого этапа соглашения также заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.