Россия снова пустила поезда через Украину

13:57, 27 февраля 2018
Транспорт/Связь
9875 0

Иллюстрация REUTERS

Читайте такжеСамым прибыльным для "Укрзализныци" стал поезд Киев-Москва

ОАО "Российские железные дороги" с 11 декабря 2017 года перевело все поезда южного направления на движение по новой железнодорожной линии Журавка - Миллерово в обход Украины. Компания заявила, що теперь поезда не будут курсировать по старому участку, проходящему по территории Украины.

запустили

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #поезда в обход Украины#поезда Россия