"Местные кланы" пытаются зарабатывать "нечестные" деньги на строительстве дорог - Гройсман

Премьер подчеркнул важность контроля за использованием средств на дорожное строительство в регионах Украины.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил о попытках "местных кланов" зарабатывать "нечестные" деньги на дорожном строительстве.

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Об этом глава правительства сообщил на встрече с представителями региональных СМИ.

"Важно, чтобы за этими ресурсами (на строительство дорог - УНИАН), которые тратятся на местах, обеспечивали качественный контроль, контроль за ценами. До меня доходит информация, что разнообразные кланы пытаются на этих вещах зарабатывать нечестные деньги. С нашей стороны контроль будет", - сказал премьер.

При этом глава правительства призвал региональные средства массовой информации и общественность обеспечивать контроль за использованием средств на дорожное строительство со своей стороны.

Как сообщал УНИАН, по словам министра инфраструктуры Владимира Омеляна, финансирование дорожной отрасли в 2018 году составит около 50 миллиардов гривень.

Ранее министр заявлял, что в этом году может быть отремонтировано около 4-5 тысяч километров дорог государственного значения в случае утверждения госбюджета на 2018 год с объемом финансирования дорожного хозяйства в размере 40 миллиардов гривень.

По итогам 2017 года "Укравтодор" отремонтировал около 2,1 тысячи километров дорог, что является рекордным показателем за последние 5 лет.