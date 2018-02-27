Власти города уже провели соответствующие переговоры, посетив Минский автомобильный завод (как сообщал УНИАН, ранее Житомирская городская рада проголосовала за направление на закупку автобусов 64 млн грн).

Житомир планирует закупить у Минского автомобильного завода в лизинг 40 автобусов «МАЗ-206» для Житомирского трамвайно-троллейбусного управления.

Как сообщили УНИАН в Житомирском городском совете, речь идет о закупке низкопольных автобусов «МАЗ-206» оснащенных двигателем компании “Mercedes-Benz” с экологическим стандартом Euro-5, автоматической коробкой передач, кондиционером и электронным табло. Эти автобусы имеют оцинкованный кузов и подкрылки из нержавеющей стали. Один такой автобус вмещает 72 пассажира и имеет 25 сидячих мест.

Власти города уже провели соответствующие переговоры, посетив Минский автомобильный завод (как сообщал УНИАН, ранее Житомирская городская рада проголосовала за направление на закупку автобусов 64 млн грн).

Планируется, что автобусы будут поступать в Житомир двумя партиями - весной и летом этого года.

"Закупка этого транспорта и выпуск его на маршрутные перевозки значительно улучшит ситуацию в транспортной сфере Житомира", - отмечают в горсовете.

«Преимущество этих автобусов в том, и они сохраняются в течение десятилетия, что аналогов этому продукту нет. Габаритные параметры автобуса меньше 9 метров. Тем самым в городском цикле он может перевозить до 72 пассажиров. При этом он имеет низкопольную площадку со всем необходимым оборудованием для заезда колясок различных типов. Надежность этой техники испытана годами.

Выполняем заказы исключительно под город Житомир. Город захотел иметь кондиционирование в салоне, комфортабельные условия для перевозки пассажиров, информационное табло внутреннее и внешнее.

Также автобус будет иметь выносные звуковые динамики. Гарантийный период нашей техники, установленный для Украины, два года без ограничения по пробегу», - цитирует пресс-служба Житомирского горсовета руководителей Минского автомобильного завода.