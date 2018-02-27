General Electric будет производить локомотивы для Украины на заводе в Техасе – глава «Укрзализныци»

Кравцов отметил, что на первом этапе будут использоваться украинские сигнальная и радиосистема, отдельные элементы кабины и корпуса.

Все локомотивы американской компании General Electric для акционерной госкомпании «Укрзализныця» будут поставляться с американского завода в Техасе.

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Об этом сообщил и. о. главы госкомпании Евгений Кравцов в комментарии УНИАН.

«Все локомотивы по контракту будут с американского завода. Мы отправляем своих специалистов, и я лично планирую поехать в Техас посмотреть, как они будут строиться", - сказал Кравцов.

Также он сообщил, какие компоненты для локомотивов General Electric будут производиться в Украине.

"Я знаю, что на первом этапе будут использоваться украинские сигнальная и радиосистема, определённые элементы кабины и корпуса", - сказал Кравцов.

Также он сообщил, что цена покупки локомотивов General Electric акционерной госкомпанией «Укрзализныця» не выше цены покупки аналогичных локомотивов в других странах.

«Это коммерческий элемент, и я не могу официально комментировать. Я могу сказать, что цена покупки локомотивов General Electric была не выше, чем покупка аналогичных локомотивов другими коллегами в других странах" - сказал Кравцов, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН о стоимости покупки локомотивов в General Electric.

На вопрос о том, что, по информации СМИ, ранее General Electric поставлял Индии и Казахстану локомотивы дешевле, чем "Укрзализныце", Кравцов ответил, что речь идёт о разных типах локомотивов.

"Относительно Казахстана, там стоимость одного маневрового локомотива. А магистральный и маневровый локомотивы - это разные вещи. Есть информация, в том числе и в СМИ, о стоимости магистрального локомотива в Казахстане. Вы можете сравнить с той информацией, которую распространили СМИ у нас. Я не могу официально откомментировать. Но для несложной аналитики информации достаточно", - сказал Кравцов.

Также, по его словам, для покупки локомотивов "Укрзализныця" вынуждена была привлечь финансы по процедуре финансового лизинга, в связи с чем тендер не проводился.

"В связи с тем, что для реализации такой широкой программы было недостаточно средств, нами было принято решение привлечь финансы по процедуре финансового лизинга. По этой процедуре проведение тендера не предполагается. Однако нами была проведена процедура конкурсного отбора на уровне технического совета "Укрализныци". General Electric победил в процедуре отбора. Рассматривались и компании Siemens, Bombardier, Skoda. У других компаний или не было прожекта или не соответствовали техтребованиям", - сказал он.

На вопрос о процентной ставке лизинга Кравцов ответил, что она является ниже рынка.

Также он отметил, что "Укрэксимбанк" будет финансировать только первый этап соглашения - 30 тепловозов.

"Дальше, по условиям нашего сотрудничества с General Electric, они должны обеспечить нам хорошие условия финансирования за счёт иностранных ресурсов. Мы будем рассматривать возможность привлечения и гривневых, и валютных", - сказал Кравцов.

Как сообщал УНИАН, 23 февраля «Укрзализныця» подписала с американской General Electric соглашение о совместном производстве подвижного состава на 1 млрд долл.

Соглашение предусматривает 15-летнее партнёрство, включающее модернизацию до 74 локомотивов, поставку до 225 новых локомотивов GE серии Evolution до 2034 года и их долгосрочное обслуживание.