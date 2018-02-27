Рада упростила ввоз импортных автомобилей

Теперь оформление экологического сертификата возможно на территории страны.

Верховная Рада Украины приняла закон, разрешающий оформление сертификата соответствия экологическим стандартам при ввозе автомобилей в Украину в таможенных органах на территории страны, а не в пунктах пограничного пропуска.

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За принятие соответствующего законопроекта о внесении изменений в статью 2 Закона Украины "О некоторых вопросах ввоза на таможенную территорию Украины и регистрации транспортных средств" (5470-д) проголосовали 235 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.

Представляя законопроект, глава парламентского Комитета по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина сообщила, что комитет рекомендует принять доработанный законопроект за основу и в целом.

"Во время пропуска на таможенную территорию Украины транспортных средств с целью свободного обращения как новых, так и бывших в употреблении, сертификат подтверждения соответствия экологическим стандартам не будет требоваться. Вместо этого такой сертификат будет требоваться при таможенном оформлении для свободного обращения на внутренней таможне", - пояснила она.

В то же время, глава комитета рекомендовала поставить законопроект на голосование с правками относительно автомобилей скорой медицинской помощи, ввозимых на территорию Украины как гуманитарная помощь, не соответствующих действующим экологическим стандартам, предлагая сделать исключение для таких автомобилей.

Как сообщал УНИАН, украинские таможни в 2017 году осуществили оформление 80,5 тысячи новых автомобилей, что на 27% больше, чем за 2016 год, и 72,9 тысячи подержанных автомобилей, что в 3 раза больше, чем по итогам 2016 года.