Построенные на условиях концессии дороги будут соответствовать высоким стандартам - Кононенко

Новак получил подачу от Рады: в первом чтении приняли закон о строительстве дорог по принципу концессии.

Законодательные изменения, по строительству дорог по принципу концессии, будут способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом. Также это позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое состояние, считает один из инициаторов законопроекта №6766, первый заместитель председателя фракции «Блок Петра Порошенко» Игорь Кононенко

Напомним, 27 февраля, Верховная Рада в первом чтении приняла Проект Закона №6766 «О внесении изменений к некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог». Законопроект был разработан в рамках имплементации законодательства Евросоюза в транспортной отрасли. За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа.

«Гордый быть соавтором этого важнейшего закона. Его принятие буквально означает, что отныне в Украине появятся современные автобаны, не хуже чем у наших ближайших европейских соседей.Законом предусмотрено предоставление государством права на строительство и эксплуатацию дорог на основании концессионного договора. И это реальная возможность привлечь новые инвестиции для строительства дорог общего пользования государственного значения, гарантия их надлежащего содержания и своевременного ремонта», - написал Кононенко на странице в Facebook.

Он считает, что дороги, построенные на условиях концессии, будут соответствовать высоким стандартам и будут строиться в обход населенных пунктов, что позволит водителям экономить расход топлива и время.

«В концессию будут передаваться исключительно вновь построенные дороги, а размер оплаты за разовый проезд будет определять Кабинет Министров Украины. Сразу предупрежу возможную «зраду»: обязательным будет обеспечение альтернативного бесплатного пути. Парламентарии выполнили свою работу, мяч на половине поля «Укравтодора» и Славомира Новака», - сообщил Кононенко.

Как сообщалось, законопроект №6766 предполагает совершенствование законодательного регулирования строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования государственного значения на условиях концессии, а также на улучшение инвестиционного климата страны. На условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения, но это будет касаться только строительства новых дорог в Украине.

Авторы законопроекта убеждены, что строительство концессионных дорог позволит обеспечить баланс интересов между государством и частным сектором. В результате Украина получит качественные автомагистрали, а иностранные инвесторы – возможность реализации дополнительных инвестиционных проектов.