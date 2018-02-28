Первой концессионной дорогой в Украине станет трасса от Львова до Польши

Руководитель «Укравтодора» также выразил надежду, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии.

Принятый Верховной Радой проект закона №6766 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог» откроет новую эру развития украинской дорожной отрасли и будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС.

Об этом сообщил руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины Славомир Новак на официальной странице Укравтодора в Facebook.

«Верховная Рада Украины 233 голосами приняла за основу и в целом инфраструктурный законопроект о строительстве дорог по принципу концессии. Я искренне благодарю за поддержку этого законопроекта. Он откроет новую эру развития украинской дорожной отрасли. Теперь мы можем начинать переговоры с потенциальными концессионерами», – поблагодарил нардепов за поддержку инфраструктурных реформ Славомир Новак.

Руководитель «Укравтодора» также выразил надежду, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. «Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС», – сообщил господин Новак.

Транспортные инициативы руководителя «Укравтодора» поддерживает и один из инициаторов принятого законопроекта Игорь Кононенко. По мнению заместителя председателя фракции «Блок Петра Порошенко», проголосованные изменения будут способствовать созданию условий для привлечения инвестиций в отрасль и страну в целом. Также это позволит обеспечить надлежащее содержание и своевременный ремонт таких дорог и улучшить их техническое состояние.

«В концессию будут передаваться исключительно новопостроенные дороги, а размер оплаты за разовый проезд будет определять Кабинет министров Украины. Сразу предупрежу возможную «зраду»: обязательным будет обеспечение альтернативного бесплатного пути. Парламентарии выполнили свою работу, мяч на половине поля «Укравтодора» и Славомира Новака», – написал Игорь Кононенко в Facebook.

Нардеп также отметил, что дороги, построенные на условиях концессии, будут соответствовать высоким стандартам и будут строиться в обход населенных пунктов, что позволит водителям сэкономить на топливе и сократить время путешествия.

Напомним, 27 февраля, Верховная Рада в первом чтении приняла проект закона №6766 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог». Законопроект был разработан в рамках имплементации законодательства Евросоюза в транспортной отрасли. За соответствующий закон проголосовали 233 нардепа.