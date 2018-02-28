До конца месяца: в "Укрзализныце" пообещали полноценное питание в поездах

17:25, 28 февраля 2018
Транспорт/Связь
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фото УНИАН

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"Цель - запустить услугу питания в первом квартале. Я надеюсь, до конца месяца дожмем, - сказал он. - Вы знаете, я ни разу не использовал слово саботаж, но некоторые процессы и новые идеи внедрять сложнее, чем хотелось бы. Сейчас процесс идет достаточно хорошо".

Как сообщал УНИАН, ранее в "Укрзализныце" заявляли, что сервис полноценного питания в пассажирских поездах, курсирующих в ночное время, будет запущен с конца 2017 года.

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Теги: #Укрзализныця питание