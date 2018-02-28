В Харькове с 1 марта стоимость проезда в городских маршрутках вырастет на гривню

Сейчас стоимость проезда в городских маршрутках составляет от 4,5 до 7 грн за поездку.

В Харькове с 1 марта стоимость проезда в городских маршрутках подорожает в среднем на 1 грн. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Харьковского городского совета, об этом сегодня, 28 февраля, заявил журналистам директор Департамента инфраструктуры Сергей Дульфан. Он отметил, что в среднем стоимость проезда увеличится на 1 грн.

Читайте такжеРада "дала добро" на платные дороги в УкраинеДульфан отметил, что стоимость проезда на некоторых маршрутах давно не повышалась, при этом за последнее время произошел очередной скачок цен на топливо и выросла минимальная заработная плата. Кроме того, в городе особое внимание уделяется вопросу безопасности пассажирских перевозок, в связи с чем перевозчики обязаны проводить своевременный ремонт подвижного состава, в том числе закупать запчасти.

«В соответствии с пунктом 1.6 приказа Министерства инфраструктуры, который касается пассажирских перевозок, в случае повышения стоимости топлива перевозчик имеет право подать документы на пересмотр стоимости тарифа. Перевозчики на заседании своей ассоциации рассмотрели этот вопрос, после чего было проведено совещание в профсоюзах - и они совместно приняли решение обратиться в городской совет с предложением пересмотреть тарифы. В соответствии с процедурой, утвержденной государством, были представлены документы, мы с ними познакомились и дали согласие на данное повышение», - сообщил директор департамента.

Также Дульфан отметил, что город готов финансировать расходы по перевозке граждан льготного контингента, однако для этого перевозчики должны будут присоединиться к системе «E-ticket».

«Компенсация возможна в том случае, если всё будет персонифицировано. Перевозчики должны будут подключиться к системе электронного билета, и в случае получения отчетности по персонифицированным данным льготников мы сможем компенсировать им стоимость проезда», - подчеркнул он.

Справка УНИАН. Сегодня в Харькове действует около 130 автобусных маршрутов, с учетом особенностей каждого из них стоимость проезда в среднем по городу повысится от 25 коп. до 1,5 грн.

На сегодняшний день стоимость проезда в городских маршрутках составляет от 4,5 до 7 грн за поездку.