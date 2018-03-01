Первой платной дорогой в Украине станет шоссе от Львова до Польши

В "Укравтодоре" надеются, что первый договор о строительстве дорог на основе концессии будет подписан в этом году.

И.о. главы "Укравтодора" Славомир Новак заявил, что первую концессионное дорогу в Украине предусматривают построить от Львова до Польши.

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Об этом сообщается на странице Государственного агентства автомобильных дорог Украины в Facebook.

"Надеюсь, что уже в этом году будет подписан первый договор о строительстве дорог на основе концессии. Первой концессионной дорогой станет дорога от Львова до украинско-польской границы, что будет способствовать расширению экономических связей между Украиной и странами ЕС", - отметил Новак.

Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года "Укравтодор" объявил конкурс на строительство первой в Украине концессионной дороги Львов - Краковец, разговоры о строительстве которой велись уже более десяти лет. Но в сентябре того же года стало известно, что конкурсные заявки претендентов - украинской компании "Украинские транспортные магистрали" и французской Bouygues - не соответствуют условиям конкурса. В связи с этим Министерство инфраструктуры сообщило, что рассчитывает запустить в новом формате этот конкурс после того, как будет усовершенствовано законодательство Украины о концессии, а также о государственно-частном партнерстве.

27 февраля 2018 года Верховная Рада Украины приняла закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере строительства и эксплуатации автомобильных дорог" (регистрационный номер 6766), которым разрешается строить и эксплуатировать автомобильные дороги на условиях концессионного договора.

Законом предусматривается, что на условиях концессии могут передаваться для строительства и эксплуатации дороги общего пользования государственного значения. При этом предусмотрена передача в концессию только тех участков дорог, которые будут строиться, а не уже построены.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян ожидает, что подготовка к проведению тендера на строительство концессионных дорог Львов - Краковец и Киев - Белая Церковь начнется в конце этого года.