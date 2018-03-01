Снова промахнулись: на автомагистрали, которая должна соединить Крым и Кубань, не сходятся эстакады (фото)

В 2016 году строительство дороги протяженностью в 253,5 километров оценивалось местными властями в 139 млрд рублей.

Эстакады новой автодороги 1-й категории "Таврида", которая через Керченский мост соединит Крым и Кубань, в Симферополе не сходятся.

Об этом сообщают пользователи соцсетей. "Не сходятся не только пролёты Крымского моста, эстакады новой автодороги 1-й категории "Таврида" в Симферополе тоже не сходятся", - говорится в сообщении пользователя Иллоны Карачан.

Читайте такжеОккупанты рассказали о подготовке к запуску движения по Крымскому мосту (видео)По ее словам, возможно, это такой мейнстрим или традиция, "когда ничего нигде не сходится".

Как сообщали СМИ, строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

После сообщений о больших проблемах у Крымского моста оккупанты уверяют, что со "стройкой века" все в порядке.