По его мнению, это даст импульс для развития "Крыма и всего российского Причерноморья".

Президент России Владимир Путин анонсировал открытие автомобильного движения по мосту в оккупированный Крым через «несколько месяцев».

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Читайте такжеСнова промахнулись: на автомагистрали, которая должна соединить Крым и Кубань, не сходятся эстакады (фото)«Через несколько месяцев по крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году - и железнодорожное сообщение», - пообещал Путин.

По его мнению, это даст импульс для развития «Крыма и всего российского Причерноморья».

Как сообщали СМИ, строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

После сообщений о больших проблемах у Крымского моста оккупанты уверяют, что со "стройкой века" все в порядке.