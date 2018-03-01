Путин анонсировал открытие автомобильного движения по мосту в оккупированный Крым

11:42, 01 марта 2018
Транспорт/Связь
3514 0
Оккупанты постоянно бахвалятся строительством Крымского моста / фото most.life

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин заявил, выступая с посланием к Федеральному собранию.

Читайте такжеСнова промахнулись: на автомагистрали, которая должна соединить Крым и Кубань, не сходятся эстакады (фото)«Через несколько месяцев по крымскому мосту откроется автомобильное движение, а в следующем году - и железнодорожное сообщение», - пообещал Путин.

По его мнению, это даст импульс для развития «Крыма и всего российского Причерноморья».

Как сообщали СМИ, строители Керченского моста не смогли состыковать металлические пролеты автомобильного путепровода в море на участке "Насып — Фарватер" в районе Керченского полуострова.

После сообщений о больших проблемах у Крымского моста оккупанты уверяют, что со "стройкой века" все в порядке.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #строительство Крымского моста#инфраструктура Крымский мост#Путин Крымский мост#послание к Федеральному собранию