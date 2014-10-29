Скоростные поезда «Интерсити+» зимой пустят по 8 направлениям

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») определила маршруты курсирования скоростных поездов категории "Интерсити+" в зимний период 2014/2015 годов.

В частности, поезда будут курсировать по восьми направлениям, еще четыре маршрута прорабатываются.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в зимний сезон скоростные поезда будут курсировать по направлениям: Киев - Харьков; Киев - Днепропетровск; Киев - Запорожье; Дарница, Киев - Львов; Дарница, Киев - Трускавец; Дарница, Киев - Одесса; Киев - Константиновка; Дарница, Киев - Тернополь.

Кроме того, железнодорожная госадминистрация прорабатывает вопрос назначения поездов «Интерсити+» по направлениям Харьков - Киев - Львов, Киев - Львов (туристический), Киев - Константиновка (вторая пара), а также продление маршрута поезда №734/733 сообщением Киев - Днепропетровск до Красноармейска.

Читайте также«Укрзализныця» назначила дополнительные рейсы из Киева в Ужгород и Ивано-ФранковскКак сообщал УНИАН, с мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагоностроительного завода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+») за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг». Стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляет 200 млн грн с НДС.

Поезда украинского производства были задействованы на направлениях Киев – Одесса и Киев – Львов.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.