«Укрзализныця» до ноября подготовит поезда "Интерсити+" к зиме

«С 15 сентября по 31 октября работники Украинской железнодорожной скоростной компании проводят осенний комиссионный осмотр для окончательной подготовки скоростных электропоездов к осенне-зимним перевозкам», - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Согласно сообщению, особое внимание специалисты УЖСК уделяют проверке оборудования, которое подвергается воздействию внешних погодных факторов, в частности, проверяют работу входных автоматических дверей, систем кондиционирования и отопления, подогрева лобового стекла, состояние воздуховодов, кабелей межвагонных соединений, аккумуляторных батарей, резиновых уплотнений, нагревательных элементов, компрессоров и т.д.

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«Для обеспечения бесперебойной работы скоростных поездов во время зимней непогоды запланировано проводить обработку кровельного и подвагонного оборудования противогололедной жидкостью, что предотвращает обледенение и налипание снега на соответствующих узлах подвижного состава», - подчеркивает «Укрзализныця».

Кроме того, в ходе проведения модернизации отдельных узлов и систем электропоездов, которая осуществлялась на протяжении этого года, специалисты учли те причины неисправностей электропоездов производства южнокорейской компании Hyundai Rotem, которые были выявлены во время их эксплуатации прошлой зимой.

Во время первого этапа модернизации в 2013 году для уменьшения влияния погодных факторов специалисты модернизировали 16 отдельных узлов, а в этом году провели второй этап модернизации и по результатам зимней эксплуатации дополнительно усовершенствовали 12 узлов.

Также сообщается, что в осенне-зимний период, в случае необходимости, для обслуживания электропоездов в пунктах их оборота будут постоянно дежурить работники компании Hyundai Rotem или УЖСК. При необходимости возможно сопровождение электропоездов в пути следования корейскими специалистами, а для оперативного устранения возможных сбоев в процессе их эксплуатации для локомотивных бригад организована горячая линия связи со специалистами компании-производителя.

В свою очередь, специалисты отечественного завода-изготовителя – Крюковского вагоностроительного завода также проверили готовность к эксплуатации зимой электропоездов серии Экр-1 "Тарпан", для которых это будет первая зима на украинских железных дорогах.

Как сообщал УНИАН, в рамках подготовки пассажирского и путевого хозяйств к работе в зимний период «Укрзализныця» уже подготовила 976 км железнодорожных путей, а также 2700 вагонов из 2976 запланированных.

«Укрзализныця» определила маршруты курсирования скоростных поездов категории "Интерсити+" в зимний период 2014/2015 годов. В частности, поезда будут курсировать по восьми направлениям, еще четыре маршрута прорабатываются.

Справка УНИАН. С мая 2012 года в Украине со скоростью до 160 км/час начали курсировать скоростные межрегиональные электропоезда производства южнокорейской компании Нyundai Rotem, связав Киев с Харьковом и Львовом. Затем география курсирования поездов Нyundai была расширена.

В этом году «Укрзализныця» приобрела у Крюковского вагонзавода два скоростных электропоезда ЭКр1 (класс «Интерсити+») за счет средств «Ощадбанка» через лизинговую компанию «Дельта лизинг». Стоимость ЭКр1 в два раза меньше, чем цена корейских электропоездов Hyundai, и составляет 200 млн грн с НДС.

Поезда украинского производства задействованы на направлениях Киев – Одесса и Киев – Львов.

Оператором скоростных поездов является государственное предприятие «Украинская железнодорожная скоростная компания» (УЖСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя чешскими двухэтажными межрегиональными поездами двойного тока Skoda и двумя электропоездами ЭКр1 производства Крюковского вагоностроительного завода.