На Одесщине трассу Киев-Одесса открыли для всех видов автотранспорта

В связи с перекрытием автодороги со вчерашнего вечера, в местах отстоя скопилось порядка 400 грузовиков. Сейчас полиция начала дозировано выпускать их на трассу для недопущения заторов.

В Одесской области трассу Киев-Одесса открыли для всех видов автотранспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом стало известно сегодня во время заседания оперативного штаба при Одесской областной государственной администрации, в котором принял участие глава ОГА Максим Степанов.

По его словам, ночью были перекрыты автодороги для всех видов транспорта, соответствующее решение было принято накануне около 23.00. В настоящее время решено открыть движение по трассам, в частности, по автодороге Одесса–Киев.

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Как сообщил руководитель Службы автомобильных дорог в Одесской области Олег Варивода, сейчас полностью открыта дорога М05 Киев-Одесса. Но в связи с тем, что движение транспорта было закрыто в связи с непогодой, в местах отстоя скопилось порядка 400 грузовиков, которые в настоящее время полиция начала дозировано выпускать на трассу для недопущения заторов.

«С 11.00 для всего транспорта также открыта дорога М16 Одесса-Кучурган. До 15.00 планируется открыть все дороги международного значения, включая Одесса-Рени и на Николаев», - сказал Варивода.

При этом он уточнил, что проезд на Николаев может в любом случае остаться проблематичным, так как не исключено, что в этом соседнем регионе не успеют расчистить дороги.

Как пояснил глава облавтодора, в Николаевской области очень большие заносы, и, если их не ликвидируют, из Одессы в данном направлении не пустят автотранспорт, чтобы не допустить там транспортного коллапса.

Наиболее сложным участком в Одесской области остается, в частности, дорога Одесса – Белгород-Днестровский – Монаши, где снежные заносы достигают до 2 метров.

По словам Вариводы, сейчас для расчистки дорог задействовано 160 сотрудников подрядных организаций и 130 единиц снегоуборочной спецтехники. Кроме того, привлечено 295 единиц техники по районам области от различных предприятий.

«Работу до утра сильно осложняло то, что из-за сильного ветра буквально за 15 минут расчищенные дороги снова заметались снегом», - пояснил Варивода.

В настоящее время в регионе сохраняются заносы, накаты, местами метелица, до 11 градусов мороза. Сейчас ведется расчистка усиленными темпами, так как завтра ожидается значительные ухудшение погоды. По данным синоптиков, утром и днем 2 марта будут осадки в виде мокрого снега. На севере области – снег, на юге – мокрый снег с переходом в дождь, юго-восточный ветер с порывами до 17 м/с, мороз до 15 градусов.

Также ожидается, налипание мокрого снега на провода, гололедица.

Как сообщал УНИАН, в пресс-службе Главного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Одесской области сегодня сообщили, что с 6.00 принято решение об ограничении движения всех видов транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования государственного значения в 18-ти из 26-ти районов Одесской области. Кроме того, с полуночи из-за сильных снегопадов и порывистого ветра 15-25 м/с было ограничено движение грузовиков и маршрутного пассажирского транспорта по автодорогам общего пользования государственного значения Одесской области.