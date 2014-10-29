В этом году продажи иномарок в Украине могут упасть вдвое

"По итогам 2014 года падение рынка будет более чем двукратным. Итоги продаж составят примерно 85-88 тыс. иномарок. В 2015 году объем рынка сложится примерно на уровне 2014 года. Некое восстановление будет наблюдаться не ранее второй половины будущего года", - цитирует пресс-служба Терещенко.

По его информации, ситуация в Украине продолжает развиваться по негативному сценарию как в экономике, так и на авторынке, который в сентябре остался на уровне немногим выше 5 тыс. иномарок в месяц.

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Согласно анализу, проведенному компанией, в третьем квартале продажи иномарок снизились на 8,5% по отношению ко второму кварталу текущего года. Сильнее всего сократились продажи по отношению к прошлому кварталу у китайской Geely (-44%), французского Peugeot (-38%), немецкого Mercedes (-31%) и корейского Daewoo (-28%).

"Атлант-М" сообщает о росте объема продаж новых корейских автомобилей Hyundai (+15,5%), французских Renault (+16%) и Citroen (+17%), японских Mazda (+27%), американских Ford (+40%) и немецких Audi (+42%). Во всех случаях это объяснялось активизацией распродаж из-за “льготного” курса пересчета доллара в гривну.

Как сообщал УНИАН, по данным ассоциации автопроизводителей Украины «Укравтопром», продажи новых отечественных легковых автомобилей и иномарок в январе-сентябре упали на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 76 799 штук.

Справка УНИАН. В международный автомобильный холдинг «Атлант-М» входят 6 предприятий – три официальных дилера Volkswagen ("Атлант-М Днепр", "Атлант-М Лепсе" и "Атлант-М Днепровская набережная" (Киев, Днепропетровск), официальный дилер Skoda "Атлант-М Алексеевка" (Харьков), официальный дилер Nissan "Атлант-М на Гагарина" (Харьков), официальный дилер Renault "Атлант-М Юг" (Харьков).