Снегопады в Украине парализовали работу аэропортов в шести городах
15:19, 01 марта 2018Транспорт/Связь
433 0
Закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
Иллюстрация / REUTERS
В Украине из-за сложных погодных условий не работают аэропорты в шести городах.
Читайте такжеНа Одесщине трассу Киев-Одесса открыли для всех видов автотранспорта
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается в сообщении, по состоянию на 13.00 закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.
Кроме того, в связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах.
Остаются обесточенными 164 населенных пункта в 6 областях: Донецкая - 72, Харьковская - 49, Херсонская - 19, Днепропетровская - 16, Сумская - 6, Кировоградская - 2.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Снегопад в Украине