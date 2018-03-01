Снегопады в Украине парализовали работу аэропортов в шести городах

Закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.

В Украине из-за сложных погодных условий не работают аэропорты в шести городах.

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Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Как отмечается в сообщении, по состоянию на 13.00 закрыты аэропорты городов Винница, Днепр, Запорожье, Кривой Рог, Полтава и Сумы.

Кроме того, в связи с усилением ветра ограничена лоцманская проводка судов в Херсонском и Южненском морских торговых портах.

Остаются обесточенными 164 населенных пункта в 6 областях: Донецкая - 72, Харьковская - 49, Херсонская - 19, Днепропетровская - 16, Сумская - 6, Кировоградская - 2.