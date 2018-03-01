В поезде Одесса-Харьков обнаружили 36 пассажиров-зайцев
16:58, 01 марта 2018Транспорт/Связь
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По факту организации безбилетного проезда в ПАО «Укрзализныця» начато служебное расследование.
В поезде Одесса-Харьков "поймали" 36 зайцев / УНИАН
Сотрудники ПАО «Укрзализныця» обнаружили во время проверки пассажирского поезда № 60/59 Одесса – Харьков – Одесса» 36 безбилетных пассажиров, а также определили 12 проводников, которые организовывали их проезд.
Читайте также"Укрзализныця" увеличит количество касс из-за спроса на поездки в ЕСКак сообщает пресс-служба предприятия, по указанным фактам начато служебное расследование и выдано предупреждение о расторжении контракта железнодорожникам, которые совершили нарушение.
Кроме того, за неудовлетворительную подготовку поездной бригады к рейсу будет рассмотрена целесообразность пребывания на занимаемых должностях руководства депо прописки этого поезда - «Пассажирское вагонное депо станции Одесса-Главная» филиала «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця».
Как сообщалось, "Укрзалізниця" планирует ввести услугу полноценного питания в поездах до конца месяца.
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