В поезде Одесса-Харьков обнаружили 36 пассажиров-зайцев

По факту организации безбилетного проезда в ПАО «Укрзализныця» начато служебное расследование.

Сотрудники ПАО «Укрзализныця» обнаружили во время проверки пассажирского поезда № 60/59 Одесса – Харьков – Одесса» 36 безбилетных пассажиров, а также определили 12 проводников, которые организовывали их проезд.

Читайте также"Укрзализныця" увеличит количество касс из-за спроса на поездки в ЕСКак сообщает пресс-служба предприятия, по указанным фактам начато служебное расследование и выдано предупреждение о расторжении контракта железнодорожникам, которые совершили нарушение.

Кроме того, за неудовлетворительную подготовку поездной бригады к рейсу будет рассмотрена целесообразность пребывания на занимаемых должностях руководства депо прописки этого поезда - «Пассажирское вагонное депо станции Одесса-Главная» филиала «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця».

Как сообщалось, "Укрзалізниця" планирует ввести услугу полноценного питания в поездах до конца месяца.