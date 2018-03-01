В поезде Одесса-Харьков обнаружили 36 пассажиров-зайцев

16:58, 01 марта 2018
Транспорт/Связь
424 0
В поезде Одесса-Харьков "поймали" 36 зайцев / УНИАН

Читайте также"Укрзализныця" увеличит количество касс из-за спроса на поездки в ЕСКак сообщает пресс-служба предприятия, по указанным фактам начато служебное расследование и выдано предупреждение о расторжении контракта железнодорожникам, которые совершили нарушение.

Кроме того, за неудовлетворительную подготовку поездной бригады к рейсу будет рассмотрена целесообразность пребывания на занимаемых должностях руководства депо прописки этого поезда - «Пассажирское вагонное депо станции Одесса-Главная» филиала «Пассажирская компания» ПАО «Укрзализныця».

Как сообщалось, "Укрзалізниця" планирует ввести услугу полноценного питания в поездах до конца месяца.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Укрзализныця#Одесса#Харьков