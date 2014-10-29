Суд признал незаконным решение АМКУ об отмене конкурса по оценке имущества "Укрзализныци"

Окружной административный суд Киева 29 октября признал незаконным решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) об отмене конкурса по проведению независимой оценки имущества и имущественных прав Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") с целью формирования уставного капитала публичного акционерного общества «Украинская железная дорога».

"Административный суд Киева полностью удовлетворил иск «Укрзализныци» к Антимонопольному комитету Украины и обязал возобновить процедуру закупки услуги по оценке имущества «Укрзализныци», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, решение АМКУ от 11 августа об отмене конкурса по выбору компании, которая будет проводить независимую оценку имущества железнодорожной госадминистрации, фактически заблокировало ее реформирование, поскольку своим решением комитет сорвал реализацию постановления Кабинета министров, согласно которому до 4 октября этого года должна была быть определена компания-оценщик, а уже к 4 ноября должен был быть готов сводный акт оценки имущества госмонополии.

«Антимонопольный комитет Украины, вместо того, чтобы стоять на страже законности проведения конкурсных торгов и расходов государственных средств, своим решением об отмене конкурсных торгов по выбору компании-оценщика имущества «Укрзализныци» - вопреки законам Украины и постановления правительства, фактически заблокировал реформирование бюджетообразующей отрасли Украины», - подчеркнули в пресс-службе.

Суд также постановил, что малоизвестная полтавская компания «Укрбизнесконсалтинг», на основании жалобы которой Антимонопольный комитет отменил тендер по выбору компании-оценщика имущества «Укрзализныци», не обращалась в комитет конкурсных торгов «Укрзализныци» за получением конкурсной документации и не подавала предложения для участия в конкурсе.

Проведение корпоратизации, согласно постановлению правительства, должно завершиться уже к 1 января 2015 года, однако, из-за действий АМКУ создание акционерного общества может затянуться более чем на полтора месяца.

Читайте также«Укрзализныця» обвиняет Антимонопольный комитет в затягивании реформы отраслиКак сообщал УНИАН, в начале августа «Укрзализныця» организовала открытый конкурс на проведение независимой оценки своего имущества, заявки на участие в котором подали три крупные международные консалтинговые компании - Deloitte&Touche, Ernst&Young и Baker Tilly Ukraine. Однако позже ведомство подало иск в Генеральную прокуратуру Украины из-за попытки срыва малоизвестной полтавской компанией "Укрбизнесконсалтинг" данного конкурса.

В частности, эта компания до завершения тендерной процедуры направила в Антимонопольный комитет жалобу по поводу проводимого "Укрзализныцей" тендера, в связи с чем комитет отсрочил принятие решения.

В свою очередь, не соглашаясь с решением АМКУ, «Укрзализныця» подала иск в суд о признании этого решения противоправным, который был удовлетворен, однако уже 19 сентября Антимонопольный комитет обязал «Укрзализныцю» отменить тендер на проведение оценки ее имущества, и железнодорожная госадминистрация решила также обжаловать данное решение в суде.

Кроме того, «Укрзализныця» намерена обжаловать в суде решение Антимонопольного комитета об отмене конкурса по закупке каменного угля для нужд железных дорог на текущий год, поскольку обеспокоена тем, что может столкнуться с проблемой теплообеспечения пассажирских поездов и вокзалов в зимний период в связи с таким решением.

Справка УНИАН. Правительство 25 июня приняло решение до 1 января 2015 года преобразовать «Укрзализныцю» в публичное акционерное общество, 100% акций которого закрепляются в государственной собственности. Одной из главных идей реформирования «Укрзализныци» является разделение административного руководства и хозяйственной деятельности на железнодорожном транспорте.

В сферу управления «Укрзализныци» входят Донецкая, Львовская, Одесская, Южная, Юго-Западная и Приднепровская железные дороги, а также предприятия и организации, обеспечивающие перевозку грузов и пассажиров.

В форме акционерного общества функционируют железные дороги в России (РЖД), Германии (Deutsche Bahn AG), Польше (Polske Koleje Panstwowe S.A.) и других странах.