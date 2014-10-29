Чеченская авиакомпания планирует запустить рейс из Еревана в оккупированный Крым
Первый полет в Крым запланирован на 17 ноября.
«Авиакомпания Грозный Авиа», которая находится в российском регионе Чечни, планирует запустить регулярные авиарейсы из Еревана в аннексированный Россией украинский Крым несмотря на протест Киева.
Как сообщил Радио Свобода чиновник этой авиакомпании Тимур Шимаев, первый полет в Крым запланирован на 17 ноября.
Украинский посол в Армении Иван Кухта отметил журналистам, что любые коммерческие рейсы между Ереваном и Крымом сначала должны быть одобрены Киевом.
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На прошлой неделе спикер государственного департамента гражданской авиации Армении Рубен Грдзелиян заявил, что российским региональным авиаперевозчикам запрещено запускать рейсы между Арменией и Крымом со времени аннексии Россией украинского Крыма в марте.
ЕС, США и Генассамблея ООН осудили аннексию Крыма Россией.