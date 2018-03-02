Лоукостер Wizz Air начнет полеты из Харькова в Вену

Билеты в Вену на 25 ноября можно приобрести на сайте компании за 1349 гривень.

Венгерская авиакомпания Wizz Air, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе, с 25 ноября 2018 года начнет выполнять полеты из Харькова в Вену (Австрия).

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Об этом говорится на странице авиакомпании в Facebook.

Согласно информации в системе бронирования перевозчика, рейс Харьков – Вена будет выполняться два раза в неделю, по средам и воскресениям.

При этом с 23 марта 2019 года рейсы будут выполняться три раза в неделю, по вторникам, четвергам и субботам.

Билеты на 25 ноября в Вену можно приобрести на сайте компании за 1349 гривень.

Как сообщал УНИАН, ранее авиакомпания Wizz Air сообщила о запуске с 5 апреля 2018 года рейсов из Харькова в Дортмунд (Германия), а с 20 июня - в Катовице (Польша).

Также с 19 апреля планируется запуск двух новых рейсов из Киева - в столицу Португалии Лиссабон и столицу Эстонии Таллинн.

С 26 марта Wizz Air начнет выполнять полеты из Львова в Гданьск и Катовице (Польша), а с 21 мая в Дортмунд (Германия).

Справка УНИАН. Лоукост-авиакомпания Wizz Air осуществляет рейсы по более чем 550 маршрутам с 28 баз, соединяя 144 направления в 43 странах. Флот авиакомпании состоит из 87 самолетов Airbus A320 и A321. Акции Wizz Air котируются на Лондонской фондовой бирже под тикером "WIZZ" и включены в индекс FTSE 250 и FTSE All-Share Indices.

В данный момент украинский рынок обслуживают два самолета A320, которые базируются в киевском аэропорту "Жуляны".