Из аэропорта Ярославского Wizz Air полетит в Вену

Вена станет третьим направлением, выбранным компанией Wizz Air для прямых перелетов из Харькова.

Меньше 30 евро будет стоить билет прямой авиаперелет в австрийскую столицу из Международного аэропорта «Харьков».

Именно такую минимальную цену предложит своим пассажирам лоу-кост Wizz Air, объявивший об открытии прямого авиасообщения между Харьковом и Веной с 25 ноября текущего года, - говорится в совместном пресс-релизе авиаперевозчика и аэропорта.

Читайте такжеЛоукостер Wizz Air начнет полеты из Львова в Дортмунд на два месяца раньше«На протяжении многих лет Вена была одним из самых популярных направлений. И мы рады, что в этом году Wizz Air открывает прямое сообщение с этим городом. Развитие маршрутной сети нашего партнера Wizz Air в Международном аэропорту «Харьков» даёт возможность пассажирам всех восточных городов Украины путешествовать по доступным ценам в такие европейские страны, как Германия, Польша и Австрия, и мы с нетерпением ждём укрепления нашего сотрудничества в будущем», - заявил Владимир Васильченко, генеральный директор Международного аэропорта «Харьков» (управляющая компания «Нью Системс АМ группы DCH Александра Ярославского»).

Осенью WizzAir начнет выполнять два рейса в неделю - по средам и воскресеньям. А уже в весеннем расписании следующего года количество перелетов будет увеличено до трех в неделю - по вторникам, четвергам и субботам. Таким образом, Вена станет третьим направлением, выбранным компанией Wizz Air для прямых перелетов из Харькова.

Как сообщалось ранее, с 5 апреля лоу-кост начнет летать по маршруту Харьков-Дортмунд-Харьков, а с 20 июня – по маршруту Харьков-Катовице-Харьков. «Этот год стал особенным для наших украинских пассажиров, поскольку в 2018 Wizz Air возобновила перелеты из Междунароного аэропорта «Харьков», третьего украинского аэропорта, из которого WIZZ выполняет рейсы. Объявленное сегодня направление из Харькова в Вену вместе с предстоящими рейсами в Дортмунд и Катовице предоставит нашим украинским пассажирам еще больше возможностей для безвизовых путешествий по лоу-кост тарифам Wizz Air с превосходным сервисом на борту», - сообщила Сорина Ратц (Sorina Ratz), и.о. руководителя корпоративных коммуникаций Wizz Air.

Напомним, что в середине февраля в Харьковской областной государственной администрации состоялась совместная пресс-конференция руководства региона и группы DCH. Во время мероприятия Владимир Васильченко заявил о намерении в текущем году увеличить пассажиропоток за счет новых авиаперевозчиков и маршрутов. Уже в ближайшее время жителям «первой столицы» станут доступны прямые авиаперелеты в Милан, Тбилиси, Барселону, Тиват, Ларнаку, Бургас. Идут переговоры относительно рейсов в Одессу, Львов и Дубаи. Позже в эфире одного из телеканалов рассказал о перспективах открытия новых маршрутов. «Чтобы освоить новое направления перелетов, нужны усилия двух соинвесторов. Поэтому к каждому такому проекту перевозчики подходят очень взвешенно. А аэропорт со своей стороны вкладывает средства в создание выгодных условий для авиалиний, которые готовы начать сотрудничество… Наш инвестор [бенефициар группы DCH Александр Ярославский – прим. ред.] постоянно ведет переговоры с иностранными бизнесменами, заинтересованным в сотрудничестве с Харьковом. В том числе, и касательно развития нашего аэропорта, расширения географии полетов», - заявил тогда Владимир Васильченко.

Международный аэропорт «Харьков» был реконструирован группой DCH Александра Ярославского в рамках подготовки города к проведению Евро-2012. Объем инвестиций бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, превысил $100 млн., а общая сумма вложений в создание инфраструктуры турнира составила порядка $300 млн. В настоящее время согласно рейтингу ACI EUROPE (Международный совет аэропортов), Международный аэропорт «Харьков» вошел в число европейских аэропортов, продемонстрировавших наибольший рост пассажиропотока за 2016 г. (в категории «аэропорты с пассажиропотоком до 5 млн человек») с показателем +60,1% по сравнению с предыдущим годом.