Созданное в рамках программы ООН подразделение портового контроля в Одессе начало работу

90% всех грузовых перевозок в мире осуществляются с помощью морских контейнеров, из которых только 2% контролируются. В Одессе портовый контроль будут осуществлять 5 таможенников и 5 пограничников, которые прошли специальную подготовку.

В Одесском морском торговом порту 2 марта заработало первое в Украине подразделение портового контроля. Оно создано в рамках программы контроля за контейнерными перевозками управления ООН по наркотикам и преступности. Такие отделы контроля работают в 48 странах мира, а Одесса стала первым городом в Украине, в котором он открылся.

90% всех грузовых перевозок в мире осуществляются с помощью морских контейнеров, из которых только 2% контролируются, отметил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов на церемонии открытия. Он напомнил, что в январе Украина присоединилась к Глобальной системе по контролю за контейнерными перевозками.

Читайте такжеВ этом году Одесский порт посетят 17 круизных судовИ. о. председателя ДФС Украины Мирослав Продан отметил, что фактически 100% контейнеров, которые попадают на таможенную территорию Украины, заходят через зону деятельности Одесской таможни.

В Одессе портовый контроль будут осуществлять 10 работников - 5 таможенников и 5 пограничников, которые прошли специальное обучение и ознакомились с международным опытом работы портового контроля. Подразделение будет оснащено необходимым офисным оборудованием и подключены к информационной системе всемирной таможенной организации ContainerCOMM.

Глобальная программа по контролю за контейнерными перевозками основана в 2004 году Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности и Всемирной таможенной организацией. Она призвана воспрепятствовать использованию контейнеров для перевозки наркотиков, оружия, контрафактных и других нелегальных товаров. Основными донорами программы выступают страны ЕС, Европейская Комиссия, Канада и США.