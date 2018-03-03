В Днепре проезд в маршрутках подорожал на гривню

15:45, 03 марта 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация \ REUTERS

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Проезд подорожал согласно решению горисполкома «Об установлении предельных тарифов на перевозки в автобусных маршрутах Днепра».

Подорожание касается 48 маршрутов общего пользования, которые обслуживают частные перевозчики.

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Теги: #проезд#подорожание#Днипро