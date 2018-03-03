В Днепре проезд в маршрутках подорожал на гривню

Теперь проезд стоит 7 грн.

В Днепре с сегодняшнего дня проезд в маршрутках подорожал на 1 грн - с 6 грн до 7 грн за поездку.

Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.

Проезд подорожал согласно решению горисполкома «Об установлении предельных тарифов на перевозки в автобусных маршрутах Днепра».

Подорожание касается 48 маршрутов общего пользования, которые обслуживают частные перевозчики.