В Днепре проезд в маршрутках подорожал на гривню
15:45, 03 марта 2018
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Теперь проезд стоит 7 грн.
Иллюстрация \ REUTERS
В Днепре с сегодняшнего дня проезд в маршрутках подорожал на 1 грн - с 6 грн до 7 грн за поездку.
Об этом сообщили в департаменте транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского городского совета.
Проезд подорожал согласно решению горисполкома «Об установлении предельных тарифов на перевозки в автобусных маршрутах Днепра».
Подорожание касается 48 маршрутов общего пользования, которые обслуживают частные перевозчики.
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