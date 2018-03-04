«Укрзализныця» назначила 16 дополнительных поездов к Международному женскому дню (список)

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева и Харькова до Ужгорода, а также из Черновцов и Харькова в Одессу.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню, назначила 16 дополнительных поездов из Киева и Харькова до Ужгорода, а также из Черновцов и Харькова в Одессу.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«В общем уже назначено 16 дополнительных поездов и дополнительные рейсы «Интерсити», - говорится в сообщении.

В частности, будут курсировать следующие дополнительные поезда:

№ 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях;

№ 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта;

№ 217/218 Киев - Ивано-Франковск – Рахов будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта - в обратном направлении;

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№ 177 Киев - Хмельницкий будет отправляться 8 и 11 марта;

№ 152/151 Киев - Херсон будет отправляться 8 марта;

№ 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта;

№ 179 Днепр - Киев будет отправляться 8 и 11 марта;

№ 197/198 Киев - Ковель будет отправляться 7 и 11 марта;

№ 207 Киев - Ужгород будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направлении;

№ 235 Харьков - Ужгород будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направленнии;

№ 246 Одесса - Черновцы отправится из Одессы 9 марта, 10 марта – в обратном направлении;

№ 270/269 Одесса - Харьков будет отправляться 6 и 11 марта, 7 и 12 марта – в обратном направлении;

№ 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта;

№ 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта;

№ 202/201 Жмеринка - Киев отправится 7 марта, 12 марта – в обратном направлении;

№ 292/291 Хмельницкий - Киев отправится 7 марта, 12 марта – в обратном направлении.

Кроме того, в дополнительные рейсы отправятся три скоростных поезда: 7 и 8 марта - № 787/788 Харьков – Константиновка; 5 и 24 марта - № 747 Киев - Тернополь (в обратном направлении 6 и 25 марта); 13 марта - № 720/19 Киев – Харьков, в обратном направлении - 14 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» назначила 13 дополнительных поездов к Международному женскому дню.