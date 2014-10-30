Россия решила ввести в оккупированном Крыму режимы "свободного флага" и "удобного порта"

Москва придумала, как заманить инвесторов в оккупированный Крым - в создаваемой на полуострове свободной экономической зоне инвесторов хотят освободить от ряда налогов сроком до 10 лет и ввести режимы "свободного флага" и удобного порта.

"В свободной экономической зоне для инвесторов предусмотрено освобождение от ряда налогов на период до 10 лет - в зависимости от категории налогов, а также снижены административные барьеры", - заявил 30 октября председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Кабинета министров, передает ТАСС.

Налог на прибыль для резидентов ОЭЗ в аннексированном Крыму планируется установить в размере 13,5%.

Читайте такжеПутин о Крыме: «медведь ни у кого разрешения спрашивать не будет»Кроме того, по его словам, "в морских гаванях Крыма могут быть введены режимы "свободного флага" и так называемого удобного порта, что существенно упрощает таможенные процедуры".

По мнению премьера РФ, эти меры должны простимулировать деловую активность на аннексированном полуострове.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 4 сентября т.г. подписал закон "О создании свободной экономической зоны "Крым" и об особенностях осуществления экономической деятельности на временно оккупированной территории Украины". Закон создает специальную свободную экономическую зону в пределах полуострова Крым сроком на 10 лет, определяет особенности осуществления экономической деятельности на временно оккупированной части территории Украины, а также регулирует отдельные отношения между физическими и юридическими лицами, которые находятся на территории свободной экономической зоны Крыма и за ее пределами.