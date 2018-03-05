Стала известна цена покупки «Укрзализныцей» американских локомотивов

Цена покупки 30 локомотивов General Electric составляет 4,68 млн долл. за единицу.

Цена покупки 30 локомотивов General Electric акционерной госкомпанией «Укрзализныця» составляет 4,68 млн долл. за единицу.

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Об этом в системе закупок Prozorro сообщил «Укрэксимбанк», который предоставил кредит "Укрзализныце" на условиях лизинга.

Отмечается, что цена договора на поставку 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric (США) составляет 140,4 млн долл. с НДС, а цена за единицу составляет 4,68 млн долл. с НДС.

Срок действия договора - до 28 февраля 2019 года с возможностью продления.

В пресс-службе «Укрзализныци» отметили, что по факту один тепловоз обойдется Украине примерно в 3,5 млн долл.

«Около 800 тыс. долл. останутся в бюджете как НДС и почти 400 тыс. долл. - за счет локализации производства», - сообщили УНИАН в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» подписала с американской компаний General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.