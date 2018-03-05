Стала известна цена покупки «Укрзализныцей» американских локомотивов

11:56, 05 марта 2018
Транспорт/Связь
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Иллюстрация REUTERS

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Об этом в системе закупок Prozorro сообщил «Укрэксимбанк», который предоставил кредит "Укрзализныце" на условиях лизинга.

Отмечается, что цена договора на поставку 30 тепловозов ТЕ33АС производства General Electric (США) составляет 140,4 млн долл. с НДС, а цена за единицу составляет 4,68 млн долл. с НДС.

Срок действия договора - до 28 февраля 2019 года с возможностью продления.

В пресс-службе «Укрзализныци» отметили, что по факту один тепловоз обойдется Украине примерно в 3,5 млн долл. 

«Около 800 тыс. долл. останутся в бюджете как НДС и почти 400 тыс. долл. - за счет локализации производства», - сообщили УНИАН в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» подписала с американской компаний General Electric рамочное соглашение о поставке "Укрзализныце" до 225 локомотивов с локализацией производства в Украине до 40% на сумму 1 млрд долл.

В рамках реализации первого этапа соглашения заключен договор купли-продажи между General Electric и "Укрэксимбанком" на поставку в конце 2018 года и в начале 2019 года 30 грузовых дизельных локомотивов GE TE33AC с уровнем локализации 10%.

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Теги: #Укрзализныця#General Electric#локомотивы