"Укрзализныця" открыла онлайн-продажу билетов на два поезда в Польшу

Через интернет пассажиры покупают более 40% билетов.

Публичная акционерная госкомпания "Укрзализныця" с 5 марта открыла онлайн-продажу билетов на международные поезда Одесса - Перемышль и Ковель - Хелм.

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Об этом сообщил и. о. главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов на своей странице в Facebook.

"Внедряем онлайн-продажу билетов на международные поезда № 36/35 Одесса - Перемышль и № 753/754 Ковель - Хелм. Опция доступна с 5 марта. Это удобная и популярная среди пассажиров услуга. Как свидетельствует статистика, через интернет пассажиры покупают более 40% билетов. К сожалению, из-за технических и бюрократических моментов эта опция внедряется не так быстро, как нам хотелось бы. Но мы имеем четкую цель: онлайн-продажа билетов на все международные поезда. И продолжаем работу в этом направлении", - написал он.

В пресс-службе госкомпании отметили, что приобретенные через интернет билеты не нужно обменивать в кассе, достаточно предъявить при посадке на своем смартфоне или, распечатав заранее, сразу идти к поезду.

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В то же время, на международные поезда, курсирующие в сообщении со странами СНГ, пассажиры в режиме онлайн могут оформить и оплатить проезд, после чего получат бланк заказа на электронную почту, и его необходимо обменять в железнодорожной кассе на обычный билет.

Как сообщал УНИАН, в июле "Укрзализныця" запустила онлайн-продажу электронных билетов на международный скоростной поезд "Интерсити+" № 705/706 Киев - Львов - Перемышль.

В ноябре 2016 года "Укрзализныця" запустила мобильную версию своего официального сайта по продаже электронных билетов booking.uz.gov.ua. Данная универсальная мобильная версия сайта для заказа билетов и их оплаты банковской картой с помощью смартфонов разработана под любую операционную систему гаджетов.