Lufthansa в этом году потеряла €170 млн из-за забастовок пилотов

Несмотря на убытки, Lufthansa ожидает, что оперативная прибыль составит около 1 миллиарда евро, пишет РИА Новости.

Оперативная выручка за первые девять месяцев года составила 849 миллионов евро.

"Немецкое акционерное общество Lufthansa по-прежнему, несмотря на трудный третий квартал и потерю 170 миллионов евро из-за забастовок, придерживается своей цели по прибыли в 2014 году. Концерн намерен достичь операционной прибыли примерно в миллиард евро", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что в планах годовой выручки не учитываются последствия от возможных новых забастовок. Выручка за первые девять месяцев года по сравнению с предыдущим расчетным периодом выросла на 186 миллионов евро.

Концерн объединяет марки Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Осенью профсоюз, объединяющий летчиков в Германии Vereinigung Cockpit провел ряд забастовок.

Пилоты авиаконцерна протестовали против отмены права досрочного выхода на пенсию. Раньше это было возможно в 55 лет, и до наступления пенсионного возраста в 60 лет пилоты получали переходную заработную плату. Всего за год было проведено около десяти забастовок.

Ранее УНИАН сообщал, что из-за очередной забастовки пилотов Lufthansa отменены 1450 рейсов.