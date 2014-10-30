Lufthansa в этом году потеряла €170 млн из-за забастовок пилотов
Авиаконцерн Lufthansa в 2014 году из-за забастовок пилотов потерял 170 миллионов евро, говорится в сообщении пресс-службы концерна, опубликованном в четверг.
Несмотря на убытки, Lufthansa ожидает, что оперативная прибыль составит около 1 миллиарда евро, пишет РИА Новости.
Оперативная выручка за первые девять месяцев года составила 849 миллионов евро.
"Немецкое акционерное общество Lufthansa по-прежнему, несмотря на трудный третий квартал и потерю 170 миллионов евро из-за забастовок, придерживается своей цели по прибыли в 2014 году. Концерн намерен достичь операционной прибыли примерно в миллиард евро", — говорится в сообщении.
Читайте такжеLufthansa отменяет около 50 рейсов из-за забастовки пилотов
Отмечается, что в планах годовой выручки не учитываются последствия от возможных новых забастовок. Выручка за первые девять месяцев года по сравнению с предыдущим расчетным периодом выросла на 186 миллионов евро.
Концерн объединяет марки Lufthansa, SWISS, Austrian Airlines и Brussels Airlines. Осенью профсоюз, объединяющий летчиков в Германии Vereinigung Cockpit провел ряд забастовок.
Пилоты авиаконцерна протестовали против отмены права досрочного выхода на пенсию. Раньше это было возможно в 55 лет, и до наступления пенсионного возраста в 60 лет пилоты получали переходную заработную плату. Всего за год было проведено около десяти забастовок.
Ранее УНИАН сообщал, что из-за очередной забастовки пилотов Lufthansa отменены 1450 рейсов.