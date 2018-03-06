Назван лучший автомобиль года в Европе

Кроссовер Volvo XC40 одержал победу в конкурсе "Европейский автомобиль года".

Кроссовер Volvo XC40 стал победителем конкурса "Европейский автомобиль года".

Об этом пишет Motor.

Шведская марка получила эту премию впервые. Результаты голосования огласили в преддверии Женевского автосалона.

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Кроссовер Volvo XC40 получил 325 голосов, следующий за ним хэтчбек Seat Ibiza — 242 голоса, третьим с результатом 226 голосов стал седан BMW 5 серии.

В список номинантов на премию также вошли Kia Stinger (204 балла), Citroen C3 Aircross (171 балл), Audi A8 (169 баллов) и Alfa Romeo Stelvio (163 балла).

Публичный дебют Volvo XC40 состоялся в сентябре прошлого года на специальном мероприятии в Милане. Кроссовер стал первой моделью шведской марки, построенной на модульной платформе CMA, которая позже ляжет в основу других машин 40-й серии.

Как сообщал УНИАН, Bugatti покажет в Женеве свой «заряженный» гиперкар Chiron с 1700 лошадиных сил.