Футуристический Renault EZ-GO и "заряженный" Bugatti Chiron: в Швейцарии стартовал автосалон Geneva International Motor Show (фоторепортаж)

13:09, 06 марта 2018
Транспорт/Связь
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Volvo XC40
Volvo XC40 /  © REUTERS
Volvo XC40
Volvo XC40 /  © REUTERS
© REUTERS
Volkswagen I.D. Vizzion
Volkswagen I.D. Vizzion  /  © REUTERS
Lamborghini Terzo Millennio
Lamborghini Terzo Millennio /  © REUTERS
Zerouno Duerta
Zerouno Duerta /  © REUTERS
Bentley Bentayga
Bentley Bentayga  /  © REUTERS
Cupra e-Racer
Cupra e-Racer /  © REUTERS
Volkswagen
Volkswagen  /  © REUTERS
New Audi A6
New Audi A6 /  © REUTERS
Honda Sport EV
Honda Sport EV  /  © REUTERS
Renault EZ-GO
Renault EZ-GO /  © REUTERS
Renault EZ-GO
Renault EZ-GO /  © REUTERS
Audi E-Tron
Audi E-Tron /  © REUTERS
Audi E-Tron
Audi E-Tron /  © REUTERS
Lamborghini Huracan Performante Spyder
Lamborghini Huracan Performante Spyder /  © REUTERS
© REUTERS
Bugatti Chiron
Bugatti Chiron /  © REUTERS
Toyota Gazoo Racing
Toyota Gazoo Racing /  © REUTERS
Toyota Gazoo Racing
Toyota Gazoo Racing /  © REUTERS
Bugatti Chiron
Bugatti Chiron /  © REUTERS
Ferrari 488 Pista
Ferrari 488 Pista /  © REUTERS
Hyundai Le Fil Rouge
Hyundai Le Fil Rouge /  © REUTERS
Ferrari 488 Pista
Ferrari 488 Pista /  © REUTERS
Porsche Mission E Cross Turismo
Porsche Mission E Cross Turismo /  © REUTERS
Lamborghini Huracan Performante Spyder
Lamborghini Huracan Performante Spyder /  © REUTERS
Lamborghini Huracan Performante Spyder
Lamborghini Huracan Performante Spyder /  © REUTERS
Volvo V60
Volvo V60 /  © REUTERS
LVCHI Auto Venere
LVCHI Auto Venere /  © REUTERS
McLaren
McLaren  /  © REUTERS
Hyundai Kona Electric
Hyundai Kona Electric  /  © REUTERS
McLaren Senna GTR
McLaren Senna GTR  /  © REUTERS
McLaren Senna GTR
McLaren Senna GTR  /  © REUTERS
BMW M8
BMW M8 /  © REUTERS
BMW M8
BMW M8 /  © REUTERS
BMW M8
BMW M8 /  © REUTERS

В среду, 6 марта, в Швейцарии открывается одно из самых значимых мотор-шоу. Первые два дня автосалон работает для представителей СМИ, для публики двери распахнутся 8 марта. 

88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show — самый авторитетный из европейских.

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К престижному Женевскому автосалону подстраивают свои календари премьер все автопроизводители — и европейские, и американские, и японцы с корейцами, и даже китайцы. Анонсировано 110 новинок: очередные поколения популярных Audi A6, BMW X4, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Peugeot 508, совершенно новые BMW 8-й серии, Jaguar I-Pace, Lexus UX, десятки рестайлинговых моделей, образцов заводского тюнинга и множество концептов.

Например, именно в Женеве мы увидим обновленный Mercedes-Benz C-класса, дорожную версию Ferrari 488, получившую название Pista, и рестайлинговую Skoda Fabia.

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Теги: #Geneva International Motor Show#автосалон в Женеве