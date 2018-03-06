Футуристический Renault EZ-GO и "заряженный" Bugatti Chiron: в Швейцарии стартовал автосалон Geneva International Motor Show (фоторепортаж)

К престижному Женевскому автосалону подстраивают свои календари премьер все автопроизводители — и европейские, и американские, и японцы с корейцами, и даже китайцы. Анонсировано 110 новинок.

В среду, 6 марта, в Швейцарии открывается одно из самых значимых мотор-шоу. Первые два дня автосалон работает для представителей СМИ, для публики двери распахнутся 8 марта.

88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show — самый авторитетный из европейских.

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К престижному Женевскому автосалону подстраивают свои календари премьер все автопроизводители — и европейские, и американские, и японцы с корейцами, и даже китайцы. Анонсировано 110 новинок: очередные поколения популярных Audi A6, BMW X4, Hyundai Santa Fe, Jeep Wrangler, Peugeot 508, совершенно новые BMW 8-й серии, Jaguar I-Pace, Lexus UX, десятки рестайлинговых моделей, образцов заводского тюнинга и множество концептов.

Например, именно в Женеве мы увидим обновленный Mercedes-Benz C-класса, дорожную версию Ferrari 488, получившую название Pista, и рестайлинговую Skoda Fabia.