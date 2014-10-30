«Укрзализныця» купила 76 грузовых вагонов украинского производства

«30 октября грузовой парк «Укрзализныци» пополнили 76 полувагонов производства государственного предприятия «Укрспецвагон», которые были построены за средства железных дорог Украины», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.

Согласно сообщению, из 76 полувагонов 6 единиц завод изготовил в октябре. В целом, «Укрзализныця» сформировала из новых вагонов грузовой поезд для перевозки руды по маршруту Лозовая - Кривой Рог – Ужгород, который затем проследует в Польшу.

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В сообщении отмечается, что заказ на производство наиболее востребованных грузовых вагонов - полувагонов был выполнен по поручению генерального директора «Укрзализныци» Бориса Остапюка.

«На 2014 год на предприятии «Укрспецвагон» изначально планировалось выполнить только различные виды ремонта вагонов, а не строить новые, поскольку средств на это не было предусмотрено. Однако гендиректор Борис Остапюк нашел возможность для обновления грузового парка за средства железных дорог Украины», - цитирует пресс-служба начальника департамента вагонного хозяйства ведомства Алексея Ткачика.

Он также отметил, что размещение заказа на подчиненном «Укрзализныце» предприятии «Укрспецвагон» позволит не только загрузить его производственные мощности, но и сэкономить значительный объем средств. Так, например, средняя рыночная стоимость одного грузового полувагона без НДС составляет около 555,6 тыс. грн, тогда как себестоимость изготовленного на собственном предприятии полувагона оценивается в 449 тыс. грн.

В сообщении подчеркивается, что обновление вагонного парка состоялось благодаря эффективной финансовой политике нового руководства отрасли, в частности, за счет уменьшения договорных цен на закупку материалов и запасных частей к уровню 2013 года на 15%, экономии расходов на железных дорогах и предприятиях железнодорожного транспорта, отказа от подрядных фирм по охране предприятий.

В свою очередь, в пресс-службе «Укрспецвагона» со ссылкой на руководителя предприятия Андрея Анофриева сообщили, что предприятие преимущественно специализируется на выполнении ремонтов, но в то же время способно изготавливать и новые вагоны в объеме порядка 300 единиц ежемесячно. На предприятии задействовано более 2 тыс. работников, а средняя заработная плата составляет более 4 тыс. грн, отмечается в пресс-релизе.

Строительство новых вагонов для железных дорог страны Лозовской городской голова Сергей Степанов назвал важным событием на фоне общего экономического спада в стране. По его словам, «Укрспецвагон», как одно из мощных железнодорожных предприятий Украины, «является социальным партнером для города и демонстрирует промышленный потенциал Харьковщины».

«76 полувагонов - это очередная партия грузового подвижного состава, который в этом году построил «Укрспецвагон» за средства железных дорог Украины. Так, за 9 месяцев 2014 на предприятии построен и введен в эксплуатацию 61 вагон: 51 полувагон и 10 хоппер-окатышевозов», - сообщили в пресс-службе.

Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о планах до конца текущего года за свой счет приобрести 140 грузовых вагонов для железных дорог путем размещения заказов на Дарницком вагоноремонтном заводе и «Укрспецвагоне».

По состоянию на середину октября 2014 года на железных дорогах Украины находилось в эксплуатации 176 тыс. грузовых вагонов.

В 2013 году парк грузовых вагонов "Укрзализныци" пополнился 775 грузовыми вагонами, 713 из которых - на условиях финансового лизинга. Производство вагонов осуществляли отечественные предприятия: Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг), «Трансмаш» (г. Днепропетровск) и «Дизельный завод» (г. Кривой Рог).

В 2013 году «Укрзализныця» исключила из грузового парка 9661 вагон, из которых 6158 – полувагоны.