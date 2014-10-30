«Укрзализныця» купила 76 грузовых вагонов украинского производства
Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») за свой счет приобрела 76 новых грузовых вагонов для железных дорог путем размещения заказа на отечественном вагоноремонтном заводе «Укрспецвагон».
«30 октября грузовой парк «Укрзализныци» пополнили 76 полувагонов производства государственного предприятия «Укрспецвагон», которые были построены за средства железных дорог Украины», - сказано в сообщении пресс-службы ведомства.
Согласно сообщению, из 76 полувагонов 6 единиц завод изготовил в октябре. В целом, «Укрзализныця» сформировала из новых вагонов грузовой поезд для перевозки руды по маршруту Лозовая - Кривой Рог – Ужгород, который затем проследует в Польшу.
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В сообщении отмечается, что заказ на производство наиболее востребованных грузовых вагонов - полувагонов был выполнен по поручению генерального директора «Укрзализныци» Бориса Остапюка.
«На 2014 год на предприятии «Укрспецвагон» изначально планировалось выполнить только различные виды ремонта вагонов, а не строить новые, поскольку средств на это не было предусмотрено. Однако гендиректор Борис Остапюк нашел возможность для обновления грузового парка за средства железных дорог Украины», - цитирует пресс-служба начальника департамента вагонного хозяйства ведомства Алексея Ткачика.
Он также отметил, что размещение заказа на подчиненном «Укрзализныце» предприятии «Укрспецвагон» позволит не только загрузить его производственные мощности, но и сэкономить значительный объем средств. Так, например, средняя рыночная стоимость одного грузового полувагона без НДС составляет около 555,6 тыс. грн, тогда как себестоимость изготовленного на собственном предприятии полувагона оценивается в 449 тыс. грн.
В сообщении подчеркивается, что обновление вагонного парка состоялось благодаря эффективной финансовой политике нового руководства отрасли, в частности, за счет уменьшения договорных цен на закупку материалов и запасных частей к уровню 2013 года на 15%, экономии расходов на железных дорогах и предприятиях железнодорожного транспорта, отказа от подрядных фирм по охране предприятий.
В свою очередь, в пресс-службе «Укрспецвагона» со ссылкой на руководителя предприятия Андрея Анофриева сообщили, что предприятие преимущественно специализируется на выполнении ремонтов, но в то же время способно изготавливать и новые вагоны в объеме порядка 300 единиц ежемесячно. На предприятии задействовано более 2 тыс. работников, а средняя заработная плата составляет более 4 тыс. грн, отмечается в пресс-релизе.
Строительство новых вагонов для железных дорог страны Лозовской городской голова Сергей Степанов назвал важным событием на фоне общего экономического спада в стране. По его словам, «Укрспецвагон», как одно из мощных железнодорожных предприятий Украины, «является социальным партнером для города и демонстрирует промышленный потенциал Харьковщины».
«76 полувагонов - это очередная партия грузового подвижного состава, который в этом году построил «Укрспецвагон» за средства железных дорог Украины. Так, за 9 месяцев 2014 на предприятии построен и введен в эксплуатацию 61 вагон: 51 полувагон и 10 хоппер-окатышевозов», - сообщили в пресс-службе.
Как сообщал УНИАН, ранее «Укрзализныця» сообщила о планах до конца текущего года за свой счет приобрести 140 грузовых вагонов для железных дорог путем размещения заказов на Дарницком вагоноремонтном заводе и «Укрспецвагоне».
По состоянию на середину октября 2014 года на железных дорогах Украины находилось в эксплуатации 176 тыс. грузовых вагонов.
В 2013 году парк грузовых вагонов "Укрзализныци" пополнился 775 грузовыми вагонами, 713 из которых - на условиях финансового лизинга. Производство вагонов осуществляли отечественные предприятия: Крюковский вагоностроительный завод (г. Кременчуг), «Трансмаш» (г. Днепропетровск) и «Дизельный завод» (г. Кривой Рог).
В 2013 году «Укрзализныця» исключила из грузового парка 9661 вагон, из которых 6158 – полувагоны.