"Укрзализныця" назначила 18 дополнительных поездов к 8 марта (список)

Дополнительные поезда будут курсировать из Киева, Ужгорода, Одессы, Днепра, Хмельницкого, Жмеринки и Львова.

Акционерная госкомпания "Укрзализныця" для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в период праздников, приуроченных к Международному женскому дню 8 марта, увеличила количество дополнительных поездов до 18.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Поезд № 243/244 Киев – Львов, который будет курсировать в обоих направлениях 11 марта. Отправление из Киева в 05:25, прибытие во Львов в 14:20. Из Львова в 09:40 и прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 239 Ужгород - Киев отправится из Ужгорода 11 марта в 19:05 и прибудет в Киев на следующий день в 10:09.

Отмечается, что ранее сообщалось о назначении 16 дополнительных поездов.

В частности, будут курсировать следующие дополнительные поезда:

№ 224/223 Одесса - Киев будет курсировать 8 и 11 марта в обоих направлениях;

№ 258/257 Одесса - Львов будет отправляться 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта;

№ 217/218 Киев - Ивано-Франковск – Рахов будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта - в обратном направлении;

№ 177 Киев - Хмельницкий будет отправляться 8 и 11 марта;

№ 152/151 Киев - Херсон будет отправляться 8 марта;

№ 191/192 Киев - Львов будет курсировать 7, 8 и 11 марта;

№ 179 Днепр - Киев будет отправляться 8 и 11 марта;

№ 197/198 Киев - Ковель будет отправляться 7 и 11 марта;

№ 207 Киев - Ужгород будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направлении;

№ 235 Харьков - Ужгород будет отправляться 7 и 10 марта, 8 и 11 марта – в обратном направленнии;

№ 246 Одесса - Черновцы отправится из Одессы 9 марта, 10 марта – в обратном направлении;

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№ 270/269 Одесса - Харьков будет отправляться 6 и 11 марта, 7 и 12 марта – в обратном направлении;

№ 276/275 Львов - Днепр будет курсировать 6, 9 и 11 марта;

№ 249/250 Киев - Ивано-Франковск - Черновцы курсировать 7 и 10 марта, в обратном направлении - 8 и 11 марта;

№ 202/201 Жмеринка - Киев отправится 7 марта, 12 марта – в обратном направлении;

№ 292/291 Хмельницкий - Киев отправится 7 марта, 12 марта – в обратном направлении.

Кроме того, в дополнительные рейсы отправятся три скоростных поезда: 7 и 8 марта - № 787/788 Харьков – Константиновка; 5 и 24 марта - № 747 Киев - Тернополь (в обратном направлении 6 и 25 марта); 13 марта - № 720/19 Киев – Харьков, в обратном направлении - 14 марта.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" назначила 16 дополнительных поездов к Международному женскому дню 8 марта.