Греческая Ellinair с 27 мая возобновит авиарейсы Одесса-Салоники

В 2017 году Ellinair осуществляла рейсы в Салоники по средам и воскресеньям с конца мая по октябрь.

Авиакомпания Ellinair (Греция) с 27 мая возобновит рейсы Одесса-Салоники.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе международного аэропорта "Одесса", с 27 мая 2018 года указанная авиакомпания возобновит прямое авиасообщение между Одессой (Украина) и Салониками (Греция). Перелеты будут осуществляться самолетами Airbus-319 по воскресеньям.

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Вылет из Салоников – в 8:25, прибытие в Одессу – 10:25. Отбытие из Одессы – в 11:25, прибытие в Грецию – в 13:25 (по местному времени).

Как уточнили в аэропорту, в 2017 году Ellinair осуществляла рейсы в Салоники по средам и воскресеньям с конца мая по октябрь.

Справка УНИАН. Ellinair – греческий авиаперевозчик, основанный в 2013 году, базируется в международном аэропорту "Македония" города Салоники (Греция).

Ellinair выполняет регулярные рейсы из Греции в Украину, города Европы, осуществляет внутренние авиаперелеты между городами и островами Греции. Ellinair входит в холдинг Mouzenidis Group. Воздушный флот компании состоит из двух самолетов AVRO RJ-85, двух Boeing-737-300, двух Boeing-737-400 и двух Airbus-319.

Международный аэропорт "Одесса" относится к группе крупнейших аэропортов Украины и связан воздушными линиями со многими городами Украины, СНГ, а также странами Западной Европы, Азии, Африки.