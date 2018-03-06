4G в Украине: лицензии на частоты в диапазоне 1800 МГц разыграли за 5,4 миллиарда гривень

В торгах принимали участие три крупнейших мобильных оператора Украины: «Киевстар», Vodafone и lifecell.

Сегодня Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации провела второй этап тендера на лицензии высокоскоростной связи 4G. Крупнейшие операторы мобильной связи Украины «Киевстар», Vodafone и lifecell заплатят за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц 5,424 млрд грн.

Как передает корреспондент УНИАН, всего на продажу было выставлено шесть лотов.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

"По лотам номер один-три (№1, №2, №3) берут участие в тендере только по одному участнику субъекта конверсии с ценовым предложением, установленным условиями. В связи с чем комиссия определила победителей тендера, а именно: за лот №1 «Лайфселл» - 795 млн грн, за лот №2 «Киевстар» - 1,325 млрд грн, за лот №3 «ВФ Украина» - 1,050 млрд грн», - сказал глава НКРС Олександр Животовский в ходе проведения торгов.

Читайте также4G на порозі: зв'язок четвертого покоління обіцяють запустити вже навесні, але поки у великих містах По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи «Киевстар» стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лоту, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн, соответственно.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.

Таким образом, в бюджет от операторов должны быть перечислены 5,424 млрд грн за лицензии на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц.

Как сообщал УНИАН, 4 июля 2017 года Кабинет министров Украины на заседании утвердил условия конкурса по продаже частот в диапазонах 2600 МГц с начальной стоимостью 2,3 млрд грн и 1800 МГц с начальной стоимостью 4 млрд грн для внедрения связи четвертого поколения 4G.

31 января 2018 года Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты в диапазоне 2600 МГц для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 2,456 млрд грн.