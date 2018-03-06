Порошенко рассказал, когда в Украине запустят 4G

По словам главы государства, до конца года связь четвертого поколения должна быть запущена в большинстве областных центров.

Президент Украины Петр Порошенко прогнозирует запуск связи четвертого поколения в Киеве через несколько месяцев.

Об этом глава государства заявил на торгах по продаже лицензий на использование частот в диапазоне 1800 МГц для развития связи четвертого поколения 4G.

«В этом году связь четвертого поколения будет запущена в большинстве областных центров, а в Киеве, надеюсь, через несколько месяцев», - сказал он.

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Также глава государства подчеркнул необходимость проведения аукционов по продаже частот в диапазоне 900 МГц для развития связи четвертого поколения в районных центрах и сельской местности.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ), провела аукцион по продаже лицензий на развитие 4G-связи в диапазоне 1800 МГц. Крупнейшие украинские мобильные операторы - «Киевстар», Vodafone и Lifecell - заплатят за лицензии 5,4 млрд грн.

В феврале НКРСИ успешно провела аукцион по продаже лицензий в диапазоне 2600 МГц. Три крупнейших мобильных оператора заплатили за лицензии 2,5 млрд грн.

Ранее операторы заявляли о подготовке к запуску 4G в Украине весной этого года.