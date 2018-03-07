На Женевском автосалоне представили новую модель Ferrari (фотогалерея, видео)

Двухместный автомобиль способен развивать скорость до 340 километров в час. Официальное открытие автосалона запланировано на восьмое марта.

На Женевском автосалоне представили новую модель Ferrari и еще ряд новинок.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Двухместный автомобиль способен развивать скорость до 340 километров в час. Официальное открытие автосалона запланировано на восьмое марта. Моделей в этом году к презентации автомобилей решили не привлекать.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 6 марта, в Швейцарии открывается один из самых значимых мотор-шоу.

Первые два дня автосалон работает для представителей СМИ, для публики двери откроются 8 марта. 88-й Международный автосалон Geneva International Motor Show — самый авторитетный среди европейских.