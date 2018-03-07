4G в Украине: мобильные операторы назвали сроки запуска связи четвертого поколения

«Киевстар», Vodafone и lifecell обещают запустить 4G-связь летом этого года.

Крупнейшие операторы мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell - планируют запустить связь четвертого поколения летом 2018 года в большинстве населённых пунктов страны.

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Об этом заявили все операторы после проведённого 6 марта тендера на связь 4G в диапазоне 1800 МГц.

«Первые запуски 4G запланированы в диапазоне 2,6 ГГц в крупных городах после получения лицензии в конце марта – начале апреля. Ковровое покрытие оператор сможет развернуть в июле после получения лицензии в диапазоне 1,8 ГГц, предназначенном для обеспечения широкого покрытия и проведения рефарминга частот», - сообщили в пресс-службе оператора Vodafone.

«Начать предоставление услуг связи 4G во всех областных центрах Украины они (операторы – УНИАН) обязаны в срок не позднее 12 месяцев после получения лицензии, но не ранее 1 июля 2018 года, а развернуть сеть во всех населенных пунктах с населением более 10 тыс. человек – не позднее 42 месяцев с момента получения лицензии», - отметили в пресс-службе «Киевстара».

Также телеком-операторы обязаны в следующие 30 календарных дней, после официального объявления победителей тендера, внести полную сумму стоимости лицензий.

Как сообщал УНИАН, 6 марта Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) продала частоты для развития в Украине связи нового поколения – 4G трем ведущим операторам мобильной связи – «Киевстар», Vodafone и lifecell за 5,424 млрд грн.

Операторы «Киевстар», lifecell и Vodafone выкупили первые три лота на связь четвертого поколения за 3,17 млрд грн.

По результатам торгов «с голоса» оператор мобильной связи «Киевстар» стал победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по четвертому и шестому лотам, предложив за лицензию 612 млн грн и 900 млн грн, соответственно.

Оператор мобильной связи компания «ВФ Украина», работающая под брендом Vodafone, стала победителем конкурса на 4G-связь в диапазоне 1800 МГц по пятому из шести лотов, предложив за лицензию 742 млн грн при стартовой цене 265 млн грн.