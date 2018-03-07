Кабмин отменил требование о размещении на АЗС информации о содержания серы в дизтопливе

Это решение связано с тем, что в этом году Украина полностью перешла к использованию бензинов и дизельного топлива только одного стандарта - с низким содержанием серы.

Кабинет министров Украины отменил требование к компаниям, которые продают светлые нефтепродукты через сети АЗС, о размещении на стелах своих заправок информации о продаваемом дизельном топливе в зависимости от содержания в нем серы.

Читайте такжеГройсман: сверхприбылей на рынке топлива быть не должно – будем "карать нещадно" за злоупотребления

Об этом говорится в опубликованном в газете «Урядовый курьер» постановлении Кабмина №131 от 28 февраля 2018 года.

Согласно внесенным изменениям, на стелах АЗС топливные компании больше не обязаны отображать информацию о предложениях дизтоплива в зависимости от процента содержании в нем серы.

Этим документом правительство также отменило постановление от 21 марта 2007 года «Некоторые вопросы проведения учета, хранения и реализации дизельного топлива в зависимости от содержания массовой доли серы».

Как сообщал УНИАН, в этом году Украина полностью перешла к использованию бензинов и дизельного топлива только одного стандарта - Евро-5, который предполагает низкое содержание серы в нефтепродуктах. Также был запрещен оборот топлива с более высоким содержанием серы (экологического класса Евро-4, Евро-3 и др.).