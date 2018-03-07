Кабмин отменил требование о размещении на АЗС информации о содержания серы в дизтопливе

16:14, 07 марта 2018
Транспорт/Связь
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Правительство уточнило требования к информации на стеле АЗС / фото УНИАН

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Об этом говорится в опубликованном в газете «Урядовый курьер» постановлении Кабмина №131 от 28 февраля 2018 года.

Согласно внесенным изменениям, на стелах АЗС топливные компании больше не обязаны отображать информацию о предложениях дизтоплива в зависимости от процента содержании в нем серы. 

Этим документом правительство также отменило постановление от 21 марта 2007 года «Некоторые вопросы проведения учета, хранения и реализации дизельного топлива в зависимости от содержания массовой доли серы».

Как сообщал УНИАН, в этом году Украина полностью перешла к использованию бензинов и дизельного топлива только одного стандарта - Евро-5, который предполагает низкое содержание серы в нефтепродуктах. Также был запрещен оборот топлива с более высоким содержанием серы (экологического класса Евро-4, Евро-3 и др.).

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Теги: #АЗС#дизтопливо#бензин Евро-5