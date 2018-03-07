В Днепре с перевозчиками будут разрывать договоры из-за стоячих пассажиров

С теми перевозчиками, которые продолжат перевозить пассажиров стоя, городская власть будет разрывать договоры.

В Днепре на маршрутах городского транспорта устроили проверку соблюдения законодательства. Цель инспекции – добиться того, чтобы водители перевозили пассажиров исключительно сидя, а интервал между автобусами был такой, чтобы люди не стояли в очереди.

Об этом местному изданию Информатор сообщил руководитель инспекции по благоустройству Руслан Мороз 7 марта во время брифинга.

Многочисленные нарушения выявили в первый же день проверки. По словам Мороза, в первый же день проверки инспекции пришлось менять локацию несколько раз. Виной тому — сплоченность перевозчиков.

«Во время проверки члены инспекции, совместно с Нацполицией, проверяли, какое количество пассажиров добирается стоя. Нарушения были обнаружены на нескольких маршрутах, нескольких перевозчиков. Интересным оказалось то, что спустя примерно-полчаса от начала проверки, автобусы начали ездить без стоящих пассажиров вовсе. Оказалось, что водители предупреждали друг друга, где мы находимся. Нам приходилось менять локацию 6 раз», — сообщил Руслан Мороз.

По словам чиновника, за перевозку пассажиров стоя предусмотрен штраф — 170 гривен. Инспекторы зафиксировали 26 таких нарушений и полиция составила соответствующие протоколы.

Во время проверки инспекция зафиксировала, что многие водители берут в салон более 5 «стоячих» пассажиров, хотя встречаются ситуации, когда людей значительно больше. При этом, по словам Руслана Мороза, большинство водителей вообще не имеет право перевозить «стоячих» пассажиров.

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«Техпаспорт автобуса – документ, в котором, помимо прочего, указано, какое количество пассажиров может находиться в салоне. В некоторых крупных автобусах разрешается перевозить стоя до 6 пассажиров, но в подавляющем большинстве маршруток, которые ездят в Днепре, не разрешено перевозить так пассажиров вовсе», — заявил Руслан Мороз.

«Стоит понимать, что в данной ситуации есть и обратная сторона медали. Водители, которые не хотят нарушать правила ПДД и платить штрафы, просто перестанут брать пассажиров, которые не успели занять сидячее место в салоне. Это может привести к тому, что маршрутка, загрузившись на конечной станции, не будет останавливаться на других остановках вовсе, что, в свою очередь, парализует движение пассажиров», – отмечает издание.

Руслан Мороз заявил, что главная цель проверки – не выписать штраф, а добиться того, чтобы водители перевозили пассажиров исключительно сидя, а интервал между автобусами был такой, чтобы люди не стояли в очереди.

Руководитель инспекции по благоустройству заявил, что с теми перевозчиками, которые продолжат перевозить пассажиров стоя, городская власть будет разрывать договоры. Такое заявление, естественно, заинтересовало журналистов и сподвигло поинтересоваться: есть ли в городе компании, которые смогут заменить недобросовестных перевозчиков.

Руслан Мороз сообщил, что такой информацией не владеет, но отметил, что в ходе проверки, которая продлится месяц, инспекторы будут не только фиксировать количество пассажиров, которых перевозят стоя, но и отслеживать интервалы.