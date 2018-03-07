В Украине вырос спрос на электромобили "секонд-хенд": топ-3 самых популярных моделей

Продажи электромобилей в январе-феврале выросли на 60%. Самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf.

Продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в январе-феврале 2018 года по сравнению с аналогичным периодом 2017 года увеличились на 60% – до 482 единиц, говорится в сообщении ассоциации «Укравтопром».

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При этом рост произошел за счет импорта машин, бывших в эксплуатации, первичные регистрации которых в Украине увеличились на 82%. В то же время спрос на новые электромобили снизился на 19%.

Согласно опубликованным данным, самым популярным электрокаром в Украине остается Nissan Leaf, предпочтение которому в январе-феврале отдали 346 автомобилистов, что на 32% больше, чем годом ранее. При этом основную массу (96%) в этом количестве составили машины, бывшие в эксплуатации.

Второе место потребительских предпочтений занимает электромобиль BMW i3. Этот баварский электромобиль выбрали 30 украинцев, что в 6 раз больше, чем в 2017 году. В структуре продаж этой модели доля новых авто составила 40%.

Tesla Model S заняла третью строчку рейтинга с показателем 20 авто, 14 из которых являются б/у машинами.

В ассоциации отметили, что за отчетный период на рынке были модели электрокаров, которые пополнили украинский автопарк исключительно новыми автомобилями - Hyundai Ioniq (7 шт.), Tesla Model X (4 шт.) и Chevrolet Volt (2 шт.).

Как сообщал УНИАН, продажи автомобилей с электродвигателем в Украине в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличились в 2,3 раза – до 2697 единиц.

Министерство инфраструктуры Украины в рамках реализации программы по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране намерено к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.